Draft 2026: Este es el equipo que tendrá el primer pick y el jugador que podrían elegir

El Draft de la National Football League marca el inició del camino a una nueva temporada de la mejor liga de futbol americano y será este jueves cuando se lleve a cabo el primer día de actividad de tres del evento y los equipos que tuvieron la peor marca en la campaña pasada serán los primeros en elegir en la Ronda 1.

Fernando Mendoza, mariscal de campo de Indiana, es la promesa de este año después de salir campeón en la liga de Futbol Americano Colegial y tener grandes cualidades con el ovoide en sus manos, así que lo más seguro es que él sea el primer pick del Draft 2026 de la NFL.

.@BuckyBrooks has the Giants adding offense with their two top-10 picks in his final mock draft 👀



Full mock: https://t.co/CNjWcoN8CF pic.twitter.com/fVK7klV2MA — NFL (@NFL) April 21, 2026

Este es el equipo que tiene el primer pick del Draft 2026 de la NFL

La temporada pasada, los Raiders fueron el peor equipo de la temporada regular al terminar con una marca de 3-14, por lo que se quedaron con el primer pick para el Draft 2026 de la NFL y lo más seguro es que el equipo de Las Vegas tome a Fernando Mendoza para llevarlo a sus filas.

El novato de Indiana tendría como compañero a un mariscal de campo experimentado como Kirk Cousins, quien ha pasado por franquicias como los Atlanta Falcons, los Minnesota Vikings y los Washington Commanders. Ahora llega a Las Vegas Raiders para continuar con su carrera y se enfila para ser el quarterback titular.

Fernando Mendoza tendrá que realizar un trabajo extra para demostrar que tiene las cualidades de ser el mariscal de campo titular de ‘Los Malosos’, pues tendrá enfrente a un jugador que lleva más de una década dentro de la NFL y ha jugado ante los mejores del mundo.

Fernando Mendoza's 17/20 for 205 total yards and 5 TDs performance vs Oregon in the 2025 Peach Bowl CFP Semi 🔥pic.twitter.com/3DMReHvYhF — Football’s Greatest Moments (@FBGreatMoments) April 11, 2026

Fernando Mendoza no estará presente en la gala del Draft 2026 de la NFL

Siempre se espera que el jugador que será el pick número uno del Draft esté presente en la ciudad donde se va a llevar a cabo el evento para que pase al escenario y pose con la camiseta de su nuevo equipo, aunque en esta ocasión las cosas serán diferentes.

Hace unas semanas, Fernando Mendoza reveló que no realizaría el viaje a Pittsburgh para estar presente en el Draft 2026 de la NFL, esto por varios motivos, pero uno de los principales es la salud de su madre, ya que es más fácil para su familia quedarse en Miami y desde ahí ver el evento.

Aunque también dejó en claro que quiere quedarse en Miami y “hacer el recuerdo con todos los que hicieron parte de mi viaje en el college football, desde entrenadores, familia, amigos, y sin duda quiero compartir ese momento con todos ellos, es sin duda el mejor recuerdo que puedo tener. En lugar de limitarlo a 10-12 personas en Pittsburgh, quiero comenzar este viaje con todos los que me han llevado hasta este punto en mi vida”, expresó.

DCO