¿Cuándo y dónde ver el Draft 2026 de la NFL en México? Horarios y fechas de las rondas

Todo está listo para el Draft 2026 de la NFL, que para muchos aficionados marca el inicio anticipado de la campaña de la mejor liga de futbol americano del mundo, ya que es cuando los equipos arman a sus plantillas para buscar lo que todos quieren, ganar el Super Bowl.

Los mejores prospectos del futbol americano colegial de Estados Unidos estarán a la expectativa de su destino y el hombre a seguir es Fernando Mendoza, mariscal de campo de Indiana quien se anticipa será el pick global 1 por Las Vegas Raiders.

.@MoveTheSticks gives his final prospect rankings before Draft Day. 👀



Check out the full big board at https://t.co/xK6auaip1O pic.twitter.com/fQPRJSghjX — NFL (@NFL) April 20, 2026

¿Cuándo es el Draft 2026 de la NFL?

El Draft 2026 de la NFL se divide en siete rondas, iniciando el 23 de abril, siguiendo el 24 y cerrando el sábado 25 con las últimas dos rondas.

1ra ronda: Jueves 23 de abril-19:00 horas

2da y 3ta: Viernes 24 de abril-18:00 horas

4ta-7ma: Sábado 25 de abril-11:00 horas

Todas las horas de inicio son del centro de México y en el país se podrá ver por la señal de ESPN, Fox Sports y NFL network, además de streaming por Disney Plus y NFL Game Pass.

Do you agree with @BuckyBrooks' list?



2026 NFL Draft – April 23-25 on NFLN/ESPN/ABC

Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/rukLNMAg90 — NFL (@NFL) April 18, 2026

Fernando Mendoza, el prospecto al pick 1 del NFL Draft 2026

Se espera que los Raiders seleccionen a Fernando Mendoza con la primera ronda del draft de la NFL, para que Las Vegas puedan conseguir al quarterback franquicia que guiará al equipo al éxito en la postemporada que ha estado buscando desde hace años.

La historia reciente, sin embargo, muestra que el camino hacia el Trofeo Lombardi está lejos de ser una ruta directa, incluso para los equipos que se hacen con un mariscal de campo de renombre con el número 1.

De los 19 quarterbacks elegidos en la primera posición global en este siglo, solo Eli Manning ganó un Super Bowl con su equipo original, y eso ocurrió únicamente después de un desvío el día del draft. Solo otros tres siquiera han llegado al gran partido con su equipo original, y cada uno perdió en su única aparición.

After breaking records & making history in college, it is now time for @fernandomendoza's next chapter 😎



2026 NFL Draft – April 23-25 on NFLN/ESPN/ABC

Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/zfOeQQsTqj — NFL (@NFL) April 17, 2026

Y cuando Arizona dejó en libertad a Kyler Murray el mes pasado, se convirtió en el quinto QB consecutivo seleccionado con el número 1 que no llegó a los 30 años con el equipo que lo eligió.

“Es difícil identificar y evaluar a los quarterbacks, pero probablemente el panorama más amplio es que todos estos equipos se ganan la selección número 1, así que estás entrando en una situación complicada. Si vuelves atrás y miras muchos de esos casos, también ha habido mucha agitación y rotación en los staffs de entrenadores. Así que, si no tienes la oportunidad de contar con continuidad para asentarte, para estar con un equipo talentoso, entonces es una presión enorme, muy grande sobre tu fortaleza física y mental”, dijo Daniel Jeremiah, analista del draft de NFL Network.

aar