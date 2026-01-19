¡Histórico! Indiana vence a Miami y conquista su primer título en el futbol americano colegial de Estados Unidos

Indiana se proclamó campeón del futbol americano colegial de Estados Unidos tras vencer a Miami.

Indiana se proclamó campeón del futbol americano colegial de Estados Unidos por primera vez en sus 125 años de historia, luego de imponerse 27-21 a Miami en el Hard Rock Stadium, ante la desazón de la fanaticada local, que se quedó con ganas de ver el sexto título de los Hurricanes, que no se coronan desde el 2001.

Indiana abrió el marcador en el primer cuarto al lograr tres puntos en una serie ofensiva. La ventaja aumentó a 10-0 gracias a un touchdown tras un enorme esfuerzo de Charlie Becker, quien después de una recepción por la banda no dejó de moverse pese a tener dos hombres encima.

Los Hurricanes tuvieron una primera mitad tan decepcionante que fallaron un gol de campo antes del medio tiempo.

Sin embargo, Miami se metió al encuentro en los primeros momentos del tercer cuarto con un touchdown después de que Mark Fletcher se escapó de la línea defensiva de los Hoosiers.

Pero Indiana volvió a poner tierra de por medio luego de que le rebotaron la patada a Miami, todavía en el tercer episodio.

Los Hurricanes respondieron en el arranque del último cuarto con un touchdown. De nueva cuenta anotó Mark Fletcher y el bateador de los de Florida hizo válido el punto extra.

Fernando Mendoza, el mariscal de campo de raíces cubanas de los Hoosiers, le regresó la tranquilidad a los visitantes con un dramático touchdown para que el marcador se pusiera 24-14.

Miami se negaba a morir y a falta de 6 minutos y 37 segundos en el reloj se volvieron a acercar a la pizarra gracias a un touchdown de Malachi Toney.

