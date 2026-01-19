¡Confirmado! Germán Berterame se va con Lionel Messi al Inter Miami por una cifra récord

Lo que era un secreto a voces, por fin se logró confirmar. Germán Berterame será nuevo jugador del Inter Miami por una cifra récord. El periodista regiomontano Willie González aseguró que los Rayados del Monterrey ya aceptaron la oferta de 15 millones de dólares y el delantero será nuevo compañero de Lionel Messi.

Según el comentarista de Multimedios aseguró que el lunes por la tarde el Monterrey recibió el dinero para que Germán Berterame deje de ser su referente en el ataque y se convierta en nuevo futbolista del Inter Miami.

Lionel Messi sería factor para el fichaje de Germán Berterame ı Foto: Especial

Lo que también destacó es que un porcentaje del dinero que pagará el cuadro de la Florida irá directo al Atlético de Madrid, pues hay que recordar que Berterame llegó a México para militar con el cuadro del Atlético San Luis, club que pertenece al grupo del equipo español y por lo que tendrá parte de la ganancia.

¿Cuándo presentarán a Germán Berterame con el Inter Miami?

Aunque aún no se hace de manera oficial el anuncio de la salida de Germán Berterame del conjunto de los Rayados del Monterrey, se especula que su presentación será hasta dentro de dos semanas con el Inter Miami, pues en estos momentos está concentrado con la Selección Mexicana para dos encuentros amistosos.

[COMENTARIO AL DÍA MTY 🗣📺📻]



Se va Germán Berterame por 15 millones de dólares. Al Monterrey le toca el 65 por ciento (9'750,000). pic.twitter.com/9Jn3SQ1Dp7 — Willie González (@WillieGzz) January 19, 2026

El delantero se ha convertido en una pieza fundamental para Javier Aguirre en el ataque Tricolor y, por lo mismo, se ha ganado su convocatoria constantemente en los recientes llamados y todo apunta a que será uno de los convocados en la lista del Mundial 2026.

Berterame es el actual líder de goleo del Monterrey en la Liga MX y aquí es muy fácil que lo vea “El Vasco” para convocarlo a la Selección, por lo que su ida a la MLS le podría jugar mal y al final complicarle su llegada al Mundial si no logra tener buena participación con el Inter Miami.