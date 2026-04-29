América vs Pumas: Cuándo juegan, fecha y precio de los boletos

América se enfrenta a Pumas en cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX

La serie más esperada de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX sin duda es el Clásico Capitalino entre Pumas y América, que se enfrentan por un boleto a semifinales del futbol mexicano.

Las Águilas fueron el octavo lugar de la tabla general, por lo que el duelo de ida será en el Estadio Banorte y la vuelta en Ciudad Universitaria, pues los Felinos tienen la ventaja al terminar como el super líder del torneo.

¡Juntos por el pase a Semifinal! 💙💛



Cuartos - Ida ⚔️ América vs. Pumas

💳 Preventa Azulcrema: martes 28.

🎟️ Venta general: a partir del jueves 30.



Pintemos el Estadio Banorte de amarillo. 🫡 pic.twitter.com/oUG6uNGxlP — Club América (@ClubAmerica) April 28, 2026

Fecha y precio de los boletos del América vs Pumas

El primer episodio de los cuartos de final entre América y Pumas se juega este domingo 3 de mayo a las 17:00 horas, tiempo del centro de México en la cancha del remodelado Estadio Azteca.

Los boletos salieron a la venta desde el 28 de abril con la preventa azulcrema. Este miércoles 29 se realiza la preventa Banorte y la venta general es desde el jueves 30 de abril. Los precios van desde los 600 hasta los 3200 pesos mexicanos.

Garra, determinación y enfoque 100% en los cuartos de final 🔋🐾👊#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/V3uAy9tGGi — PUMAS (@PumasMX) April 29, 2026

Alto Norte - $600

Alto Sur - $600

Alto Lateral $1,000

Preferente 300 - $1,400

Cabecera 300 - $1,600

Lateral 300 - $2,000

Norte 100 - $1,800

Sur 100 - $1,800

100 Plus - $2,250

Platea 200 - $2,300

Palcos Club - $3,200

La última vez que Pumas y América se encontraron en cuartos de final de la Liga MX fue hace 10 temporadas. El Club Universidad se alzó con la victoria de 3-1 en el marcador global, resultado que esperan replicar este torneo.

¿Cómo llegan Pumas y América a la Liguilla?

📆 Definido el rival y los horarios de los cuartos de final ✅



IDA Domingo 3 de mayo | 17:00 horas | Estadio Banorte

VUELTA Domingo 10 de mayo | 19:15 horas | Estadio Olímpico Universitario



¡Mucha garra y orgullo azul y oro, Pumas!#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/aDqNPfHapD — PUMAS (@PumasMX) April 27, 2026

Los Pumas llegan a la Liguilla del Torneo Clausura 2026 en calidad de líderes. No acaban en lo más alto de la clasificación de la Liga MX desde hace poco más de una década, pues la ocasión más reciente había sido en el Apertura 2015, cuando terminaron subcampeones de la mano de Guillermo Vázquez en la dirección técnica.

Al mando de Efraín Juárez el conjunto del Pedregal ganó el Clásico Capitalino en la fase regular del torneo, en la Jornada 12. El duelo fue en Ciudad Universitaria y se llevaron los tres puntos con un gol de penalti anotado por el paraguayo Robert Morales.

Este parece el certamen en donde los Pumas puedan romper una racha de 15 años sin ganar el título de la Liga MX. Efraín Juárez hizo líder al equipo, los llevó a un récord de puntos en un torneo corto de 17 fechas, fueron la mejor ofensiva y la mejor defensiva.

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