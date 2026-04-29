América vs Pumas: Cuándo juegan, fecha y precio de los boletos

La serie más esperada de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX sin duda es el Clásico Capitalino entre Pumas y América, que se enfrentan por un boleto a semifinales del futbol mexicano.
Las Águilas fueron el octavo lugar de la tabla general, por lo que el duelo de ida será en el Estadio Banorte y la vuelta en Ciudad Universitaria, pues los Felinos tienen la ventaja al terminar como el super líder del torneo.
Fecha y precio de los boletos del América vs Pumas
El primer episodio de los cuartos de final entre América y Pumas se juega este domingo 3 de mayo a las 17:00 horas, tiempo del centro de México en la cancha del remodelado Estadio Azteca.
Esteban Andrada, exportero de Monterrey, recibe una histórica sanción en España por golpear a un rival
Los boletos salieron a la venta desde el 28 de abril con la preventa azulcrema. Este miércoles 29 se realiza la preventa Banorte y la venta general es desde el jueves 30 de abril. Los precios van desde los 600 hasta los 3200 pesos mexicanos.
- Alto Norte - $600
- Alto Sur - $600
- Alto Lateral $1,000
- Preferente 300 - $1,400
- Cabecera 300 - $1,600
- Lateral 300 - $2,000
- Norte 100 - $1,800
- Sur 100 - $1,800
- 100 Plus - $2,250
- Platea 200 - $2,300
- Palcos Club - $3,200
La última vez que Pumas y América se encontraron en cuartos de final de la Liga MX fue hace 10 temporadas. El Club Universidad se alzó con la victoria de 3-1 en el marcador global, resultado que esperan replicar este torneo.
¿Cómo llegan Pumas y América a la Liguilla?
Los Pumas llegan a la Liguilla del Torneo Clausura 2026 en calidad de líderes. No acaban en lo más alto de la clasificación de la Liga MX desde hace poco más de una década, pues la ocasión más reciente había sido en el Apertura 2015, cuando terminaron subcampeones de la mano de Guillermo Vázquez en la dirección técnica.
Al mando de Efraín Juárez el conjunto del Pedregal ganó el Clásico Capitalino en la fase regular del torneo, en la Jornada 12. El duelo fue en Ciudad Universitaria y se llevaron los tres puntos con un gol de penalti anotado por el paraguayo Robert Morales.
Este parece el certamen en donde los Pumas puedan romper una racha de 15 años sin ganar el título de la Liga MX. Efraín Juárez hizo líder al equipo, los llevó a un récord de puntos en un torneo corto de 17 fechas, fueron la mejor ofensiva y la mejor defensiva.
aar