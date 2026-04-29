Tigres vs Chivas: Cuándo juegan, fecha y precio de los boletos

Chivas y Tigres se enfrentan en la Liguilla del Clausura 2026

Las Chivas Rayadas del Guadalajara tienen una visita de cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX complicada ante los Tigres de la UNAL, que reciben en su cancha el primer cotejo de esta emocionante serie.

El Estadio Universitario de Monterrey, mejor conocido como El Volcán, es el escenario en donde este sábado 2 de mayo inician las acciones entre los Incomparables y el Rebaño, una serie que luce dispareja por diferentes motivos.

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Fecha y precio de los boletos del Tigres vs Chivas

El juego de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Tigres y Chivas inicia este sábado 2 de mayo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Los boletos para este duelo ya se encuentran a la venta y las localidades van desde los 380 pesos hasta los 3,150 pesos mexicanos. La venta está disponible en Boletomovil hasta agotar existencias.

General 6B y 9B: $380

General 5B y 12B: $400

General numerado: $580

Zona de gol norte y sur: $590

Preferente norte y sur: $750

Preferente numerado: $1,000

Butaca norte y sur: $1,250

Platea especial: $1,600

VIP butaca: $2,790

VIP palco: $3,150

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Así llegan Tigres y Chivas a la Liguilla

Chivas fue el líder del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX durante gran parte del campeonato, pero de manera sorprendente tuvieron un bajón de juego y solo pudieron ganar uno de sus últimos cinco duelos, perdiendo la cima de la clasificación en la última fecha ante Pumas.

A pesar de tener tres empates, una derrota y un solo triunfo en sus últimos cinco compromisos, el equipo dirigido por Gabriel Milito cerró el Clausura 2026 como segundo lugar y su premio fue emparejarse con los Tigres, que son séptimos.

Los de la UANL tampoco llegan en su mejor momento, pero hilaron cuatro juegos sin derrota y cerraron el certamen regular con triunfo, además que al contrario de su rival en cuartos de final no sufrirán bajas.

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Chivas estará muy disminuido en la Liguilla porque no contarán con cinco de sus titulares, quienes fueron convocados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana y estarán concentrados a la Copa del Mundo 2026.

Armando González, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Raúl Rangel y Roberto Alvarado son los futbolistas que no podrá utilizar Milito en la serie ante los Tigres, que parece ser favorito por este motivo.

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