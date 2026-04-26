¿Cómo le fue en la Liguilla a Pumas la última vez que había terminado líder de la Liga MX?

Jugadores de Pumas festejan un gol contra Pachuca en la Jornada 17 del Clausura 2026.

Pumas fue subcampeón en el Apertura 2015, el torneo más reciente de la Liga MX en el que había finalizado la fase regular del campeonato como líder, lo cual logró casi 11 años después con su primer lugar en el Clausura 2026.

Los auriazules llegaron a la final del Apertura 2015 después de que en esa campaña culminaron en lo más alto de la clasificación con una cosecha de 35 unidades, un punto menos del que obtuvieron en el Clausura 2026.

Pumas cerró como local todas las series de la Liguilla de aquel Apertura 2015, incluida la final ante Tigres, en la que para descontento de su afición sucumbió en tanda de penaltis contra los de la UANL, a los que habían derrotado 4-1 en tiempos extra para un empate global de 4-4.

Las víctimas de Pumas la última vez que había sido líder

Pumas comenzó su andar en la Liguilla del Apertura 2015 contra Veracruz en la fase de cuartos de final. La ida terminó 1-0 a favor de los Tiburones Rojos, pero los del Pedregal clasificaron tras imponerse por ese mismo marcador en la vuelta en Ciudad Universitaria.

En semifinales, los de la UNAM se toparon con el América, al que eliminaron por marcador global de 4-3, no sin sufrimiento de por medio. Los felinos ganaron 3-0 la ida en el Estadio Azteca y la eliminatoria parecía sentenciada, pero los de Coapa ganaron 3-1 en la vuelta en Ciudad Universitaria.

¡Momento histórico para el Club Universidad Nacional!



🔝Con la victoria de hoy, Los Pumas alcanzaron los 36 puntos, estableciendo un nuevo récord en la historia de la institución, en torneos cortos de 17 jornadas.



🫂 Festejemos juntos, este logro es de todos, su apoyo y… pic.twitter.com/Lcy77T4XVw — PUMAS (@PumasMX) April 26, 2026

Pumas se encontró a Tigres en la final del Apertura 2015, en la que los regiomontanos llegaron tras haber acabado quintos de la clasificación tras las 17 jornadas.

¿Quién era el DT de Pumas la última vez que había sido líder?

Guillermo Vázquez era el entrenador de Pumas la ocasión más reciente en la que el club había finalizado líder de la Liga MX.

Se trató de la tercera etapa de Memo Vázquez como director técnico de los del Pedregal, a los que había guiado a su séptimo trofeo del balompié nacional en el Clausura 2011.

En el Clausura 2026, Efraín Juárez, otro personaje identificado con Pumas, llevó al conjunto capitalino al liderato de la Liga MX, en la que el primer escollo será el América, en unos cuartos de final que prometen muchas emociones.

EVG