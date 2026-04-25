Pumas derrota a Pachuca de visita y pone en riesgo el liderato de Chivas; resumen y goles

Los Pumas se metieron a la cancha del Estadio Hidalgo para enfrentarse al Pachuca, encuentro que terminó con la victoria de la escuadra capitalina por marcador de 2-0 para poner en aprietos a las Chivas en la pelea por el liderato del Clausura 2026.

Con este resultado, los auriazules se ponen en el primer puesto de la competencia momentáneamente, pues todavía falta que Chivas juegue su encuentro de este fecha ante los Xolos. En caso de una derrota o empate del Rebaño Sagrado, los auriazules se quedarían con el liderato

Los felinos iniciaron el encuentro volcados al ataque y la anotación no tardó en llegar; fue al minuto 5 de tiempo corrido cuando Robert Morales, tras un rechace de la defensa en un tiro de esquina, volvió a mandar la esférica al corazón del área, donde apareció Uriel Antuna para rematar con la cabeza y abrir el marcador.

¡Se apareció un BRUJO en el Hidalgo! 🧙🪄



Aquí les dejo el gol con el que @PumasMX abrió el marcador esta tarde. 🐾



Certero cabezazo de Antuna. ✅#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J17 | #PACUNAMpic.twitter.com/gzovZn6BND — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 25, 2026

El partido se le vino encima al Pachuca un minuto después del gol de los Universitarios, cuando Brian García recibió una falta por parte de Rodrigo López, pero en el piso el jugador de los Tuzos soltó una patada en los genitales del futbolista auriazul, ganándose la tarjeta roja en el inicio del cotejo.

Los Pumas aprovecharon la superioridad numérica en el campo de juego para ir en busca del segundo tanto. En el tiempo de compensación, Jordan Carillo entró al área y fue derribado por un defensa de los locales, una acción en la que el árbitro central no dudó en marcar penal.

Robert Morales, el delantero que cayó como anillo al dedo en los Pumas esta temporada, tomó el balón, se paró frente a Carlos Moreno desde los once pasos y cambió el penalti por gol para ampliar la ventaja de los pupilos de Efraín Juárez a dos tantos.

En lo que está el medio tiempo, aquí les dejo el segundo gol de @PumasMX. 🐾💥



Robert Morales desde el manchón.#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J17 | #PACUNAMpic.twitter.com/Rj72lOqi1Y — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 26, 2026

A pesar de tener un hombre más en el campo durante todo el segundo tiempo, los Pumas no aprovecharon la superioridad numérica para ampliar su ventaja en el tablero; más bien sufrieron en toda la parte complementaria, pero la suerte estuvo de su lado, ya que el gol de los Tuzos nunca llegó.

En la recta final del compromiso, el silbante marcó un penalti para el Pachuca, poniendo en aprietos a los Universitarios; sin embargo, tras la revisión en el VAR, se anuló la pena máxima para los locales.

Salomón Rondón perdió la cabeza al final del partido y, con una tarjeta amarilla encima, fue a golpear a Keylor Navas cerca de su portería, ganándose la expulsión, así que se perderá el primer encuentro de liguilla con los Tuzos.

DCO