Así fue el último gol del Mazatlán en su historia en la Liga MX (VIDEO)

Mazatlán se despidió de la Liga MX con una goleada ante Tigres.

El delantero mexicano Gabriel López hizo el último gol del Mazatlán en la historia del equipo en la Liga MX, al convertir el tanto de la honra en la derrota de 5-1 a manos de Tigres en la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Gabriel López marcó al minuto 78 del cotejo desarrollado en el Estadio Universitario para poner el 3-1 parcial en contra de los Cañoneros con un disparo raso de derecha fuera del área.

El Mazatlán se despidió de la Liga MX con una derrota, con la cual puso fin a seis años en el máximo circuito del futbol mexicano. Llegó en el 2020 tras la mudanza de Monarcas Morelia.

Mazatlán, sin pena ni gloria en la Liga MX

El Mazatlán jugó 12 torneos de Liga MX durante su estadía en la Primera División del futbol mexicano, pero nunca trascendió.

El mejor momento en la historia de los Cañoneros en estos seis años de existencia fue en el Apertura 2023, único torneo en el que jugó un partido de postemporada, cuando jugó el repechaje.

En aquella ocasión, el Mazatlán sucumbió 2-1 a manos de Santos Laguna, que con ese resultado privó a los de Sinaloa de disputar los cuartos de final.

¿Cuántos juegos ganó Mazatlán en el Clausura 2026?

El Mazatlán ganó cuatro partidos en el Clausura 2026, su último de 12 torneos en la Liga MX.

Las víctimas de los Cañoneros en el certamen fueron Santos, Pachuca, León y el bicampeón Toluca, los tres últimos en el Estadio El Encanto.

Santos Laguna fue el único club al que el Mazatlán derrotó en calidad de visitante en el Torneo Clausura 2026.

El Mazatlán será reemplazado por el Atlante a partir del Apertura 2026. Los Potros de Hierro vuelven a la Liga MX después de 12 años.

EVG