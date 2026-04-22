Estos son los mejores momentos del Mazatlán en la Liga MX, el segundo es inolvidable ¡LOS VAMOS A EXTRAÑAR!

El Mazatlán se reúne por última vez con su afición en la cancha del Estadio El Encanto, encuentro en el que las entradas fueron gratuitas para todos los que quisieran asistir al último compromiso de los Cañoneros como locales en la Liga MX y qué mejor que sea ante el Toluca, el actual campeón del futbol mexicano.

Sin embargo, el Mazatlán dejó momentos únicos que quedarán para la historia de la Liga MX y que aquí los repasaremos para recordar lo que fue el paso de los Cañoneros por la máxima categoría del futbol mexicano y que los fanáticos del conjunto de la Perla del Pacífico nunca olvidarán.

Me rehuso a darte el último beso 🥺 pic.twitter.com/URIBOCAYcD — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) April 22, 2026

Estos son los mejores momentos del Mazatlán en su historia en la Liga MX

El Mazatlán vivió momentos épicos en su paso por la Liga MX y aquí repasamos los mejores.

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Su primera victoria en la Liga MX

El Mazatlán inició con el pie izquierdo su camino en la Liga MX, ya que perdieron su primer encuentro y empataron en el siguiente, pero fue en la tercera aparición de los Cañoneros cuando se llevaron los tres puntos para su bolsa. Fue el 7 de agosto del 2020 cuando derrotaron 2-1 al Toluca con doblete de Fernando Aristeguieta.

Las pinacates se hacen presentes en Mazatlán

Aunque en su primer partido no lograron llevarse la victoria, el Mazatlán dio de que hablar, ya que durante su debut ante el Puebla se hicieron presentes pequeños insectos que la afición se confundió con cucarachas, pero al final el club dio a conocer que se trataban de pinacates.

El ‘Chino’ Huerta se encuentra en la historia del Mazatlán

Aunque pocos lo crean o lo sepan, el ‘Chino’ Huerta vistió los colores del Mazatlán cuando el equipo debutó en el futbol mexicano y en el primer encuentro de los Cañoneros, el delantero mexicano anotó el gol en el debut del equipo de la Perla del Pacífico, aunque el resultado fue negativo para los mazatlecos por marcador de 4-1.

Gol 104/366



César Huerta vs Puebla, Guardianes 2020. pic.twitter.com/5IyS6JeOrS — Pambol Azteca 🇲🇽 (@Pambol_Azteca) April 13, 2024

Aldo Rocha marca autogol ante el América

Fue en el Guardianes 2020 cuando Aldo Rocha marcó un momento único en la historia del Mazatlán, pues en el partido ante el América el defensa de los Cañoneros disputó un balón parado cerca del medio campo e intentó darle la pelota al arquero, aunque el guardameta no se encontraba en su cabaña y la esférica terminó colándose en su propia portería. El cotejo terminó con la victoria para las Águilas por marcador de 3-1.

La Banda El Recodo se convirtió en patrocinador oficial del Mazatlán

Desde sus inicios en 2020 el Mazatlán se convirtió en el primer equipo de la Perla del Pacífico, reuniendo poco a poco a nueva afición para su aventura por el futbol mexicano, pero pocos meses después La Banda El Recodo se metió más a fondo con el club y se convirtieron en patrocinadores oficiales.

A pesar de que nunca pudieron jugar una liguilla, la afición extrañará a los Cañoneros por lo complicado que llegaba ser visitar la cancha en Mazatlán, pero que fue un equipo con mucho carisma y momentos únicos dentro del futbol mexicano.

DCO