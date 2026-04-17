Mazatlán y Querétaro reparten unidades en el arranque de la Jornada 15 de la Liga MX

El Mazatlán abrió las puertas del Estadio El Encanto por penúltima vez en su historia en la Liga MX para recibir al Querétaro en la Jornada 15 del Clausura 2026, encuentro que culminó 1-1 para que las dos escuadras se lleven un punto para su causa en la tabla general.

Los Cañoneros fueron los encargados de abrir el marcador al minuto 30 de tiempo corrido, cuando el VAR rectificó una falta sobre Dudu dentro del área y la decisión final fue marcar la pena máxima para los locales; Brian Rubio logró el primer tanto de la noche desde los once pasos.

Este partido fue significativo para los aficionados del Mazatlán, ya que, aparte de que las entradas fueron vendidas en 5 pesos mexicanos, después de este cotejo solo queda un encuentro en casa para los Cañoneros antes de despedirse por siempre de la Liga MX.

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¡Y el marcador lo abrieron los Cañoneros! 😤⚓



Aquí les dejo el tanto de Brian Rubio para @MazatlanFC esta noche. 💜



Cobro preciso desde el manchón. 💥#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J15 | #MAZQRO pic.twitter.com/XojU0Fn3e3 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 18, 2026

El gol del empate no tardó en llegar en Mazatlán; fue al minuto 41 de tiempo corrido cuando Ali Ávila se paró frente a Ricardo Rodríguez desde los once pasos y cambió el penalti por gol para rescatar un punto para los Gallos Blancos.

Los Cañoneros se despiden de la Liga MX sin poder jugar una liguilla en el futbol mexicano, ya que a falta de dos fechas para que termine el torneo para el Mazatlán, están en la decimoséptima posición con 12 unidades, ya sin posibilidades de meterse a la fiesta grande.

Por su parte, el Querétaro se encuentra en el escalón 12 de la tabla general con 16 puntos, cosecha de tres victorias, siete empates y cinco derrotas, aunque este resultado complica el panorama de los Gallos Blancos para escalar posiciones de cara a la liguilla.

El siguiente compromiso del Mazatlán y el último en la cancha del Estadio El Encanto será el próximo 22 de abril del 2026, cuando reciban en casa al Toluca en la Jornada 16 del Clausura 2026, que será la despedida de la afición con su equipo, mientras que su último cotejo en la campaña es ante Tigres en el Universitario.

Por su parte, el Querétaro se verá las caras con el Cruz Azul en la siguiente fecha del futbol mexicano y en la Jornada 17 del Clausura 2026 tendrán que visitar el Estadio Cuauhtémoc para medirse al Puebla.

DCO