Pumas sigue en plan grande y derrota al Atlético San Luis para pelear por el liderato de la competencia

Los Pumas siguen confirmando el gran momento que atraviesan en la temporada regular y, en el arranque de la Jornada 15 del Clausura 2026, el equipo de Efraín Juárez se llevó la victoria por marcador de 2-0 sobre el Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Libertad Financiera.

El conjunto de Efraín Juárez podría catalogarse como el mejor conjunto cuando le toca jugar de visita, pues en el Clausura 2026 los auriazules se encuentran invictos cuando salen de casa.

El marcador en San Luis Potosí se abrió al minuto 41 de tiempo corrido, cuando el VAR le habló al árbitro central para que revisara una falta sobre Robert Morales; la decisión final fue otorgarle una pena máxima a los Universitarios y Juninho fue el encargado de cambiar el penalti por gol.

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¡Y en SLP el primer zarpazo fue de los @PumasMX! 🐾



Juninho con un cobro inatajable. 💥



Séptimo gol del torneo para el brasileño. ✅🇧🇷#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J15 | #ADSLUNAM pic.twitter.com/gl9sDaP4jj — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 18, 2026

Los Pumas fueron los que controlaron los tiempos del partido la mayor parte de los 90 minutos, ya que era más posible que llegara el segundo tanto de los auriazules que el empate por parte de los potosinos.

El tiempo siguió su marcha y en el minuto 84 de tiempo corrido, Robert Morales volvió a caer dentro del área, ganando un penal para los Universitarios; sin embargo, el VAR volvió a realizar su trabajo y anuló la pena máxima para el equipo de Efraín Juárez, quien se vio molesto por la decisión.

Aunque no pasó mucho tiempo para que el Club Universidad ampliara la diferencia en el marcador, fue Jordan Carrillo quien se hizo de la pelota y se encargó de un tiro libre en los linderos del área; el mediocampista mexicano colocó la esférica en el ángulo derecho de la portería para poner cifras definitivas en el electrónico.

Con este resultado, los Pumas se colocan en el segundo puesto de la tabla general del Clausura 2026 con 30 unidades, a falta del resultado de Cruz Azul y Pachuca, los únicos dos clubes que pueden bajar a los auriazules del subliderato.

Quedan dos cotejos en la campaña regular para los Universitarios y con su victoria de esta noche pueden pelear hasta el final de la temporada por ser líder de la competencia, que actualmente las Chivas son las que presumen el primer puesto en la general.

Por su lado, el Atlético de San Luis está en el decimoquinto escalón en el Clausura 2026, firmando un pésimo torneo para los potosinos y que, a falta de tres jornadas, podrían estar prácticamente fuera de la liguilla del futbol mexicano.

DCO