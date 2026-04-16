Pumas va por todo; Philippe Coutinho es un rumor o se une a Efraín Juárez el próximo torneo

Un rumor sacude con fuerza a los Pumas de la UNAM, pues en últimas horas el nombre de la estrella brasileña Philippe Coutinho suena para reforzar a la plantilla y el entrenador felino Efraín Juárez ya habló sobre este posible fichaje.

En entrevista para Récord, Efraín Juárez comentó que no tiene información sobre este movimiento, asegurando que si hay algo, la directiva no se lo ha comunicado.

“No tengo idea la verdad. Es imposible hablar de nombres cuando faltan dos fechas. Salvo que mi directiva no me haha informado, no tengo idea”, dijo el estratega de los auriazules.

La misma fuente asegura que Philippe Coutinho sí fue ofrecido al Club Universidad, aunque la primera respuesta fue negativa, con lo que todo quedaría en un acercamiento del entorno del jugador exBarcelona.

Coutinho, de 33 años, se encuentra sin equipo luego de terminar su vínculo con el Vasco da Gama de brasil, en donde jugó tan solo tres partidos en todo el año y solamente anotó un gol.

De Philippe Coutinho se recuerda su paso por el Liverpool, en donde formó una gran dupla con su compatriota Roberto Firmino, después su estancia en el Futbol Club Barcelona y chispazos en el Bayern Munich.

Los Pumas al mando de Efraín Juárez se encuentran en la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX a falta de tres partidos para terminar la fase regular del certamen. A pesar de ya estar calificados buscarán cerrar en la parte alta.

Universidad Nacional incluso tiene oportunidad de terminar como líder del campeonato, ganando sus partidos y esperando una caída de Chivas, Toluca, Cruz Azul y Pachuca, los equipos arriba de ellos.

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