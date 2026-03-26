¿Andrés Guardado se integra al cuerpo técnico de Efraín Juárez en Pumas? (VIDEO)

Andrés Guardado visita a los Pumas de la UNAM y Efraín Juárez

Los Pumas tiene una semana de pausa en sus actividades de la Liga MX debido a la Fecha FIFA y en este parón recibieron la visita especial de Andrés Guardado, quien compartió tiempo con Efraín Juárez, despertando rumores sobre su futuro.

En sus redes sociales los Pumas compartieron un video con la visita del excapitán de la Selección Mexicana, Andrés Guardado, quien pudo charlar con el entrenador felino, además de convivir con el portero costarricense Keylor Navas.

Andrés Guardado visita a los Pumas de la UNAM y Efraín Juárez ı Foto: X de Pumas

De acuerdo con lo publicado por el cuadro capitalino, Andrés Guardado visitó Cantera para aprender de la metodología del cuerpo técnico del Club Universidad, que tiene a Efraín Juárez como el DT del primer equipo. Además, El Principito charló con el presidente del conjunto auriazul.

“¡Visita especial en Cantera! Compartiendo el conocimiento, esto es Pumas, el equipo de la UNAM. Andrés Guardado asistió hoy a la práctica del primer equipo para conocer de cerca la metodología de trabajo de nuestro cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Efraín Juárez. También pudo charlar con el presidente del Club, Dr. Luis Raúl González”, dice el mensaje.

Andrés Guardado visita a los Pumas de la UNAM y Efraín Juárez ı Foto: X de Pumas

¿Andrés Guardado en el cuerpo técnico de Efraín Juárez?

Andrés Guardado está preparándose como director técnico. El exjugador del Atlas arrancó su carrera hace unos meses como auxiliar de la Sub-19 del Real Betis, que es el campeón actual de la División Juvenil de España.

Guardado ahora forma parte del Betis Deportivo y su visita a los Pumas de la UNAM sin duda le ayudará a acumular experiencia en su trayectoria futura como entrenador y tal vez incluso en algún momento comparta con Efraín Juárez, quien tiene a los felinos en la parte alta de la Liga MX.

Andrés Guardado visita a los Pumas de la UNAM y Efraín Juárez ı Foto: X de Pumas

Así van los Pumas en la Liga MX

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX está en su recta final dentro de la fase regular y los Pumas de la UNAM se encuentran en la cuarta plaza del certamen con 23 unidades, con lo que Efraín Juárez está cerca de calificar a su equipo a la Liguilla.

Andrés Guardado visita a los Pumas de la UNAM y Efraín Juárez ı Foto: X de Pumas

El Club Universidad está a siete puntos del líder Chivas, que tiene 30 puntos. El segundo lugar es el Cruz Azul, con 27 puntos. La Máquina solo ha perdido un juego, incluso menos que el Club Deportivo Guadalajara.

Los Diablos Rojos del Toluca, actuales bicampeones del futbol mexicano, son el único equipo invicto en el certamen luego de doce fechas. Al mando del Turco Mohamed tienen 26 unidades en el Clausura 2026.

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