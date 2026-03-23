La MILLONADA que ganará Keylor Navas luego de haber renovado su contrato con Pumas

Keylor Navas festeja un gol de Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX.

El portero costarricense Keylor Navas tendrá una notable mejoría en su contrato con Pumas luego de haber renovado por un año más su contrato con el club universitario. El salario del experimentado guardameta será superior a los 2 millones de dólares anuales, un incremento sustancial.

Keylor Navas firmó una extensión de contrato con los auriazules por un año más, hasta junio del 2027, un día antes de que los dirigidos por Efraín Juárez derrotaran 1-0 al América en una nueva edición del clásico capitalino.

El presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González y el vicepresidente deportivo, Antonio Sancho, hacen oficial la renovación de nuestro portero, líder y capitán, Keylor Navas con Pumas. 🤝



Keylor y su familia han realizado la renovación en el Estadio Olímpico… pic.twitter.com/XDLIctlNYp — PUMAS (@PumasMX) March 20, 2026

Reportes en días previos a la renovación señalaban que no era segura la renovación de Keylor Navas con Pumas. Pero la misma llegó a buen puerto y el veterano portero de Costa Rica, y exReal Madrid, seguirá ligado a los felinos al menos por un año más.

Factores por los que Keylor Navas renovó con Pumas

En el proceso de negociación de Keylor Navas con Pumas surgieron algunas ofertas del extranjero por el reconocido portero de 39 años de edad.

Inter Miami y Minnesota United, clubes de la MLS, hicieron ofrecimientos económicos superiores a los que los de los auriazules. Sin embargo, la rápida aceptación de su familia a la Ciudad de México y el respaldo de la directiva universitaria pesaron para que el centroamericano renovara con los capitalinos.

Keylor Navas valoró el esfuerzo realizado por la directiva de Pumas para mantenerlo en las filas de la institución al menos por un año más.

Gracias a Dios pudimos llevarnos el clásico capitalino y dar una alegría increíble a la afición. Doble felicidad después de la renovación! GOYA! pic.twitter.com/7rBYMAz6Re — Keylor Navas (@NavasKeylor) March 23, 2026

Keylor Navas celebra su primer triunfo en un clásico capitalino

Keylor Navas probó el sabor de una victoria de Pumas sobre América en el clásico capitalino por primera vez desde que se convirtió en portero de los universitarios.

El cancerbero costarricense celebró en triunfo sociales el triunfo que los dirigidos por Efraín Juárez consiguieron sobre las Águilas (1-0) en el duelo de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX.

“Gracias a Dios pudimos llevarnos el clásico capitalino y dar una alegría increíble a la afición. Doble felicidad después de la renovación! GOYA!”, fue el mensaje que escribió Keylor Navas en sus redes sociales para celebrar el 1-0 de Pumas sobre América.

EVG