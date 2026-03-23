¡Orgullo nacional! Karim López se declara elegible para el Draft de la NBA 2026

El alero mexicano Karim López se declaró elegible para el Draft de la NBA 2026. El originario de Hermosillo, Sonora, ocupa el lugar número 11 en el Big Board de prospectos de ESPN, pues es considerado uno de los talentos internacionales más prometedores de su generación.

En las últimas dos temporadas, Karim López se ha desempeñado en la liga de Australia, la NBL, con los New Zealand Breakers, donde formó parte del programa Next Stars, el cual está diseñado para proyectar a jugadores internacionales rumbo a la NBA.

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El mexicano Karim López se declara elegible para el NBA Draft 2026.

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¿Quién es Karim López?

Karim Hiram López Mondaca nació el 12 de abril del 2007 en Hermosillo, Sonora. Es hijo del exseleccionado nacional Jesús ‘Chino’ López, lo que explica su interés desde pequeño en el basquetbol.

La formación profesional del alero mexicano cuando tenía 14 años, momento en el que se mudó a España para unirse al Club Joventud Badalona, con el cual debutó a la edad de 16 años en la Liga Endesa.

En el 2024, Karim López dio el salto al programa Next Stars de la NBL de Australia, donde se convirtió en el jugador más joven en la historia de dicha competencia en registrar un doble-doble.

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Karim López se declara elegible para 2026



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El sueño de Karim López por llegar a la NBA

El mexicano Karim López nunca ha ocultado su sueño por llegar a la NBA, pues también quiere ser una inspiración para que las nuevas generaciones vean que pueden lograr todas sus metas.

“Jugar en la NBA ha sido mi sueño desde que tengo uso de razón; quiero demostrar que no importa de dónde vengas”, declaro el mexicano en charla con ESPN.

“Uno de mis objetivos es llegar a los jóvenes en México; tratar de hacer crecer este deporte e inspirar a atletas a perseguir sus sueños”, agregó Karim López, quien mide 2.06 metros de altura.

¿En qué equipo de la NBA podría jugar Karim López?

Todavía no hay un destino asegurado para Karim López en la NBA. Sin embargo, son cuatro las franquicias que se perfilan como posibles destinos del alero mexicano.

Analistas ponen a Oklahoma City Thunder, Utah Jazz, Orlando Magic y Phoenix Suns como posibles equipos interesados en hacerse de los servicios de Karim López, pues sus estructuras son las idóneas para potenciar a prospectos internacionales con gran proyección física y técnica.

El proceso decisivo iniciará en el NBA Draft Combine a realizarse en Chicago, Illinois, del 10 al 17 de mayo, donde los ojeadores analizarán de cerca sus cualidades con el balón y su fortaleza mental.

EVG