Llamas ve a López como “superestrella”

El 2 de marzo de 1997, Horacio Llamas hizo historia al convertirse en el primer jugador nacido en México en debutar en la NBA. El originario de El Rosario, Sinaloa, demostró que es posible llegar a la mejor liga de baloncesto del mundo y comentó que el prospecto Karim López tiene todo para “ser una superestrella”.

En conferencia, Horacio Llamas habló sobre Karim López, uno de los principales prospectos rumbo al Draft de la NBA del 2026. Nacido en Hermosillo, Sonora, Karim López es jugador de los New Zealand Breakers en la NBL y está posicionado para ser el primer jugador mexicano en estar seleccionado en la primera ronda del draft.

El Dato: Brandon Williams anotó 20 puntos y Dwight Powell sumó 18 para los Mavericks, quienes ganaron 107-105 sobre los Pacers en un duelo de equipos llenos de lesiones.

“Creo que tiene todo ahorita. Ha demostrado juego defensivo, pasa el balón, roba, no sólo tira de tres. Tiene muchas cosas y lo mejor es que apenas tiene 18 años y le falta mucho por crecer. Ojalá nos dé el gusto de ser una superestrella”, comentó con esperanza Horacio Llamas.

TE RECOMENDAMOS: Quiere recuperar liderato Sinner gana en París y se acerca a la cima de ATP

El exbasquetbolista, apodado “El Primero” por su papel como pionero en cuanto a presencia de mexicanos en la NBA se refiere, consideró que Karim López tiene cualidades para jugar en la asociación. Se dijo contento de verlo jugar a buen nivel en la National Basketball League (Liga de Baloncesto de Australia).

7 jugadores mexicanos han pasado por la NBA, los últimos mexicoamericanos

“Me da mucha alegría y me emociona cuando lo veo cada vez mejor. Que dicen que estaba entre los primeros 10, luego entre los primeros 7. Ojalá y siga así mejorando porque nos va a hacer pensar mucho a los que deciden del draft de la NBA. De estar entre los primeros 3. Ojalá, imagínate, estar entre los primeros 3, sea mexicano o sea chino o sea de dónde sea, eso es grandioso. Yo lo conozco desde muy chiquito y me da mucha alegría verlo triunfar y verlo que siga en ese camino que nos está demostrando ahorita que tiene y que puede llegar”, dijo en la semana de la NBA en México.

Para el Becerro Llamas el prospecto sonorense puede destacar, en parte por su físico, que es un rasgo importante en el alto nivel. Karim López mide 2.03 metros, un físico que es diferente al del jugador mexicano en el pasado, además que su entorno lo cuida y arropa con las mejores condiciones para un desarrollo favorable.

“Karim tiene 17-18 años y físicamente está por arriba de cualquier jugador de 17-18 años de hace 30 años. Su papá lo ha cuidado, lo lleva a diferentes lados en donde puede mejorar. Salió un video donde tiene un preparador físico que le ayuda antes y después del juego”, explicó.

Si alguien conoce lo que se necesita para llegar a la NBA sin duda es Horacio Llamas, quien al debutar con los Phoenix Suns rompió una barrera para los jugadores mexicanos y en general del país, que este sábado se prepara para recibir un nuevo juego de temporada regular.