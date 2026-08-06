Leagues Cup 2026: Resúmenes y actividad de los equipos de la Liga MX contra la MLS

La MLS dominó los mano a mano ante la Liga MX el 6 de agosto en la Leagues Cup

En otro día de actividad de la Leagues Cup, los equipos de la Liga MX tuvieron resultados adversos en sus enfrentamientos ante la MLS, siendo el Cruz Azul y el América los únicos que dieron la cara por el futbol mexicano en la jornada de este jueves.

De los seis juegos del día, cuatro los ganó la MLS. La primera institución de la Liga MX que ganó fue el Cruz Azul, que arrancó su participación en la Leagues Cup 2026 con victoria de 1-0 sobre el Philadelphia Union gracias a un gol de vestidor de José Paradela.

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Y en el último club azteca que pudo vencer fue el América, que en la cancha del Estadio Azteca consiguieron una contundente victoria de 3-1 sobre el San Diego FC, en el segundo encuentro del torneo binacional en territorio mexicano.

Los Guerreros de Santos Laguna, que llevan años arrastrando el prestigio, cayeron ante el New York FC por marcador de 2-0, en duelo desarrollado en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey.

Con goles de Tayvon Gray al 50′ y de Nico Cavallo al 66′, el conjunto de Torreón sufrió una dolorosa derrota ante uno de los equipos que no es de gran jerarquía en el ecosistema estadounidense.

Santos lleva varios torneos en donde no encuentra el rumbo, tanto a nivel nacional como internacional. Se han ido y llegado jugadores, así como entrenadores. El barco lagunero ahora es comandado por el portugués Renato Paiva.

An incredible team move from the boys 🤝 pic.twitter.com/hSkopANWCh — New York City FC (@newyorkcityfc) August 7, 2026

En otro juego, el Chicago Fire venció por pizarra de 2-0 al Necaxa, que a pesar de intentarlo, no pudo evitar irse sin unidades en su visita en el Toyota Park. Jonathan Dean (31′) y Andrew Gutman (69′) fueron los responsables de la caída hidrocálida.

El cotejo entre el Fire y los Rayos fue más parejo de lo que se puede pensar. Los mexicanos dispararon al arco 12 veces, aunque solamente la mitad fueron con dirección entre los tres palos. Mientras que los estadounidenses patearon un total de 17 ocasiones, con siete con dirección de portería.

En un partido donde nada le salió bien a Xolos, la escuadra fronteriza cayó por 2-0 ante el Austin FC en un cotejo en donde se quedó con un hombre menos.

Y para cerrar con una jornada de terror para los equipos mexicanos, el Puebla fue doblegado por 5-2 ante el Portland Timbers. La Franja fue exhibida por el equipo de Oregón y con este resultado es muy complicado que puedan entrar a la siguiente ronda de la Leagues Cup.

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