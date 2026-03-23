¡LISTO! Estadio Azteca supera últimas pruebas y así luce a días del México vs Portugal (VIDEO)

El Estadio Azteca superó las pruebas finales de audio y sonido, un paso importante previo al partido entre México y Portugal con el que el histórico inmueble reabrirás sus puertas el próximo sábado 18 de marzo en el partido correspondiente a la primera Fecha FIFA del año.

Grupo Ollamani, responsable del legendario inmueble, compartió en sus redes sociales las pruebas que se realizaron en presencia de autoridades del futbol nacional e internacional, las cuales, una vez ya superadas, dan luz verde para el cotejo de carácter amistoso entre el Tricolor y el equipo lusitano.

Nuestro #EstadioBanorte ha superado esta noche las pruebas finales de audio y video en presencia de autoridades del futbol nacionales e internacionales 🤩. Nos estamos alistando para recibir a todos los aficionados en una experiencia que será única. #Ollamani pic.twitter.com/f5LMmAfKKm — GrupoOllamani (@GrupoOllamani) March 23, 2026

Estadio Azteca pasa con éxito las pruebas

Grupo Ollamani compartió en sus redes sociales fotografías y videos en los cuales se observa el sistema de iluminación, las bocinas a máxima capacidad y la operación de las nuevas pantallas del Estadio Azteca.

Las pruebas realizadas en el Coloso de Santa Úrsula incluyeron la revisión de la acústica en gradas vacías y la calibración de los sistemas audiovisuales con el fin de asegurar una experiencia ideal y óptima para los aficionados y los organizadores de los juegos.

“Nuestro #EstadioBanorte ha superado las pruebas finales de audio y video en presencia de autoridades del futbol nacionales e internacionales. Nos estamos alistando para recibir a todos los aficionados en una experiencia que será única”, presumió en redes sociales Grupo Ollamani.

¿Cuándo fue la última vez que México jugó en el Estadio Azteca?

Han pasado más de dos años de la más reciente ocasión en la que México jugó un partido en el Estadio Azteca, lo cual ocurrió el 21 de noviembre del 2023.

En aquella ocasión, el Tricolor se impuso 2-0 a Honduras en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Tras un empate global 2-2, el vencedor se definió en tanda de penaltis, donde la Selección Mexicana ganó 4-2.

Luis Chávez y Edson Álvarez fueron los autores de las anotaciones de México en aquel partido contra Honduras. El Tricolor volverá a jugar en la cancha del Estadio Azteca este 28 de marzo en el amistoso frente a Portugal, que viene sin el experimentado goleador Cristiano Ronaldo.

EVG