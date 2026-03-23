¿Quién es Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto?

El nombre de Maia Reficco está en el ojo público, esto luego de que en el programa de televisión argentino La mañana con Moira el periodista de espectáculos, Gustavo Méndez asegurara que su noviazgo con el piloto Franco Colapinto ya es oficial.

De acuerdo con Méndez, la pareja habría tomado la decisión luego de haber despertado rumores sobre su relación en los últimos meses, pues los han visto juntos en varios lugares.

El periodista de espectáculos aseguró que incluso hubo una presentación familiar, y que Franco Colapinto está “muy enganchado con Maia”, por lo que incluso se espera que la relación que comenzó como un amor de verano lleve a Reficco al Gran Premio de Japón para acompañar al piloto de Alpine.

TE RECOMENDAMOS: Anota ante el Akron Montes convierte su séptimo gol en Europa

Las interacciones entre Maia Reficco y Franco Colapinto en redes sociales iniciaron desde hace unos meses, pues se puede ver que intercambian comentarios y likes en sus publicaciones, y muchos apuntan que incluso él publicó una foto de ella en redes sociales.

Publicación de Franco Colapinto ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Maia Reficco?

Maia Reficco Viqueira es una actriz y cantante argentioestadounidense de 25 años de edad que se hizo conocida al interpretar el papel de Kally Ponce en la serie de Nickelodeon Kally’s Mashup.

Reficco también se hizo conocida en 2020 por lanzarse como cantante solista con el tema “Tuya”, que logró alcanzar más de dos millones de reproducciones sólo dos meses después de haber sido lanzada.

También ha participado como invitada en un episodio de Club 57, como Montana Ruiz en la película de Netflix Revancha ya, y como Noa Olivar en el remake de la serie Pretty Little Liars de HBO Max.

Maia Reficco también ha formado parte del elenco principal en obras de teatro de Brodway, como Evita Perón de joven en Evita en Brodway; como Natalie en Casi normales; como Susana en Juegos: La obra; como Maia en #REDES; y como Eurydice protagonizando Hadestown en Brodway.

Ha estado nominada como mejor actriz, y estilo favorio en los Nickelodeon Kids Choice Awards de Argentina en 2018, 2019 y 2020, y se ha logrado llevar el premio a artista de TV favorito en 2018.

Actualmente la actriz y cantante Maia Reficco cuenta con 1,7 millones de seguidores en instagram, en donde comparte fotografías de ella, de sus canciones, y de momentos en su vida.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.