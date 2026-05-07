Adidas presenta el mejor comercial del Mundial 2026 con estrellas como Bad Bunny, Lionel Messi y Santi Giménez

El Mundial siempre trae grandes sorpresas días previos a su inicio y esta vez no fue la excepción, pues Adidas presentó “Backyard Legends”, un comercial rumbo a la Copa del Mundo del 2026 que es protagonizado por Timothée Chalamet y en el que aparecen estrellas como Lionel Messi, Bad Bunny, Santiago Giménez y Zinedine Zidane.

La historia habla de una tripleta de tres jóvenes que no han sido vencidos desde 1996. Isaak, Ruthie y Clive son los tres niños que han crecido en su barrio siendo invencibles a pesar de tener grandes retos a lo largo de los años. En 2002, estos niños derrotaron en la misma cancha de cemento a David Beckham, Zinedine Zidane y Alessandro Del Piero.

Pero este año, Timothée Chalamet reunió a su tripleta, que está conformada por una chica, Jude Bellingham y Lamine Yamal, quienes enfrentarán al tridente de jóvenes, pero al final el actor se encuentra con Lionel Messi y Bad Bunny para ver el enfrentamiento.

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adidas transforma los patios en escenarios de grandeza. Llega Backyard Legends, una historia épica rumbo a la #FIFAWorldCup26, protagonizada por Timothée Chalamet junto a leyendas como Messi, Bad Bunny y Bellingham. Donde todo comienza, nace la confianza. En cada juego, en cada… pic.twitter.com/54DLFCyffS — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) May 7, 2026

Estas son todas las estrellas que participan en el comercial de Adidas

Adidas reunió a sus mejores estrellas para participar en el comercial previo a la Copa del Mundo del 2026, además de conseguir la aparición de Bad Bunny, quien es una de las figuras más grandes que patrocina la marca de las tres rayas.

Los futbolistas que hacen su aparición en este comercial son: Lionel Messi, Jude Bellingham, Alessandro del Piero, Zinedine Zidane, David Beckham, Pedri, Florian Wirtz, Ousmane Dembélé, Raphinha y el mexicano Santiago Giménez, quien hace una rápida aparición dentro de una bañera.

En esta historia, Timothée Chalamet es el que reúne a su equipo para enfrentar a la mejor tripleta de una cancha de barrio. Adidas se llevó las miradas del mundo al reunir a grandes estrellas previo al Mundial 2026.

Santiago Gimenez features in Adidas’ new World Cup ad along with Timothée Chalamet, Bad Bunny, Lionel Messi, Lamine Yamal, and more. 🏆 pic.twitter.com/XDoP9nMagA — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 6, 2026

Adidas es uno de los patrocinadores del Mundial 2026

Desde hace ya algunos años, Adidas se convirtió en patrocinador oficial de la FIFA y se encarga de crear varios elementos para las Copas del Mundo, como los balones.

En esta edición crearon el Trionda para el Mundial en Norteamérica, además de sacar nuevos tachones para los jugadores que patrocinan y darle la ropa necesaria para los voluntarios del torneo.

Todos los futbolistas que aparecen en el comercial son parte del equipo de Adidas, siendo Lionel Messi uno de los más reconocidos por ser campeón del mundo en 2022, y la marca de las tres rayas creó unos botines especiales para el argentino después del torneo en Qatar.

DCO