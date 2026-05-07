Cuauhtémoc Blanco firma playera de Chivas y después la tira la pisa y los humilla (VIDEO)

Cuauhtémoc Blanco es una de las leyendas más grandes del América y en cada partido ante las Chivas buscaba hacer gol ante el acérrimo rival; en esta ocasión no dejó pasar la oportunidad para burlarse del Rebaño Sagrado tras firmar la camiseta de un aficionado.

‘El Divo de Tepito’ se hizo viral en redes sociales por el video que circula de él en un evento donde está firmando una playera de las Chivas. Después de ponerle su firma a la camiseta del Rebaño Sagrado, Cuauhtémoc Blanco decidió tirar la remera al piso y con el pie hacerla a un lado.

Aunque esto solo era una broma al ser la playera del acérrimo rival del América, ya que él traía una camiseta de las Águilas y al final terminó recogiendo la playera del aficionado para regresársela.

Cuauhtemoc Blanco signing a Chivas jersey just to THROW IT on the floor right after and STEP ON IT.



😳❌🐐 pic.twitter.com/6hunBDkFjy — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 7, 2026

Cuauhtémoc Blanco y su nuevo proyecto en el que se ha dado más a conocer

Cuauhtémoc Blanco decidió unirse con Germán Villa e Isaac Terrazas para crear el Posscass de Compass, un proyecto en el que se ha dado a conocer más a fondo las vidas de estas tres figuras del América y en el que los tres han contado varias anécdotas como futbolistas.

En este podcast ya han tenido invitados como Cecilio de los Santos, el Escorpión Dorado y David Faitelson, quienes han dejado momentos únicos en la historia de este Posscass de Compass que apenas inicia.

Esto también mete al Cuau en otra etapa de su vida, ahora como un creador de contenido junto a dos de sus mejores amigos en su paso como futbolista en el América.

DCO