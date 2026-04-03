Germán Villa cuenta cuando Cuauhtémoc Blanco e Isaac Terrazas se agarraron a golpes desnudos (VIDEOS)

Germán Villa, Cuauhtémoc Blanco e Isaac Terrazas estrenaron el primer capítulo de su nuevo proyecto, se trata del ‘Posscass de Compass’, un podcast donde los tres exfutbolistas del América hablan sobre sus vivencias como deportistas en el conjunto de Coapa.

En este primer episodio, los tres hablaron de la vida de Cuauhtémoc Blanco, cómo llegó al América, su debut en la Liga MX, pero durante el podcast tienen una dinámica de preguntas de los seguidores, en la que Germán Villa contó la pelea que tuvo Blanco con Terrazas en los vestidores del América, pero desnudos.

Mientras Villa narraba cómo fue que pasó este suceso entre las dos figuras del América, tanto Cuauhtémoc Blanco como Isaac Terrazas comenzaron a actuar el momento de los hechos, dejando en claro que el ‘Divo de Tepito’ le ganó la pelea a su compadre.

Así fue la pelea entre Cuauhtémoc Blanco e Isaac Terrazas

Germán Villa fue el encargado de contar esta anécdota y el exjugador del América comenzó diciendo: “Salimos de entrenar y quizás uno de los dos andaba en sus días, se paró mal, le dolía la cabeza, no se quiso aguantar y yo los enganchó: ‘Oye, Isaac, te habla Cuau, que ahí te encarga’”.

En ese momento, Cuauhtémoc Blanco e Isaac Terrazas se pusieron de pie para actuar el momento, mientras Germán Villa seguía con la historia: “Así se encararon los gallos, les dije ‘puestos 15 segundos, ¿quién le chupa la sangre?’”, mientras Blanco decía: “Ya sabes cómo es traicionero el hijo de la chin...”.

Después, Germán Villa soltó el comentario más impresionante diciendo: “Para esto, ya se habían encuerado, ya andaban a pelo los gallos en el vestidor, ya solo con su navaja, a pelo, y dice el utilero: ‘A ver, cabro... cierren la puerta y el que vaya de chismoso, al rato le vamos a poner en la mad...’. Suena el campanazo, primer round. Isaac Terrazas suelta el cabezazo a la malagueña; el señor Cuauhtémoc lo esquiva. Total, le mete un putaz... Se empiezan a agarrar; lo tira el señor Blanco, a pelo, esto a pelo, como vinieron al mundo. Ya el señor Terrazas en la lona, el señor Cuauhtémoc dándole unos pinch... azotones en la cabeza y ya ahí estuvo”.

@posscass.de.compass De la cancha al micrófono. ⚽️🎙️ Tres futbolistas, más de 30 años de amistad y un espacio donde se habla de fútbol… y de todo lo demás. Aquí empieza El Posscass de Compass. Estreno muy pronto 👀 #futbol #clubamerica #seleccionmexicana #podcast #cuauhtemocblanco ♬ EpicSymphony - mosn

Germán Villa, Cuauhtémoc Blanco e Isaac Terrazas debutan como influencers

Fue esta semana cuando los tres amigos anunciaron en las redes sociales de su nuevo proyecto que los tres debutarían en el mundo del podcast con el ‘Posscass de Compass’, una idea que nació de una noche de copas, como ellos lo cuentan en un TikTok.

En su primer episodio que estrenaron este viernes, en la intro sale el horario y el día de estreno, dejando una idea de que los capítulos de su podcast saldrán esos días en ese horario.

Además, expresaron que tendrán diferentes invitados a su podcast conforme pase el tiempo, pues tienen muchos conocidos en el gremio futbolístico.

DCO