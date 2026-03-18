¡OFICIAL! David Faitelson vs Cuauhtémoc Blanco en Ring Royale; el comentarista acepta con una condición millonaria

El comentarista David Faitelson aceptó la oferta de Poncho De Nigris para ser uno de los participantes en Ring Riyale 2 y su rival es nada menos que el exjugador Cuauhtémoc Blanco. Aunque para que se haga el combate, el analista de TUDN pidió una bolsa de 10 millones de pesos.

Todo empezó con la invitación de Poncho De Nigris en redes sociales. “Súbete con Cuauhtémoc Blanco en la segunda edición. Póngase a entrenar desde ahorita y sería como Adame vs Trejo. Ganamos todos”, dijo el actor regio a David Faitelson en X.

El intercambio de mensajes en redes entre Poncho De Nigris y David Faitelson ı Foto: Especial

En primera instancia Faitelson rechazó la propuesta: “Gracias por la invitación, Poncho De Nigris. Yo tengo un gran respeto por los boxeadores. No me siento capaz de hacerlo”, Sin embargo, el comentarista cambió de idea.

“Querido Poncho De Nigris, fíjate que lo pensé mejor. Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones de pesos a la fundación Teletón México. Avísame si te salen las cuentas para empezar a entrenar. Abrazo”, sentenció el comentarista en otro mensaje.

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