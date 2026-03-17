Julio César Chávez, cerca de golpear a una persona que comparó las peleas del Canelo con las de Ring Royale (VIDEO)

Julio César Chávez, la leyenda más grande del boxeo mexicano, explotó ante una pregunta en donde se vio involucrado el nombre de Saúl Álvarez. Una persona intentó comparar al Canelo con algunas personas que formaron parte de Ring Royale, generando el disgusto del exboxeador.

En un video compartido por De Primera Mano se escucha a una persona preguntarle a Julio César Chávez su opinión sobre la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, pero todo se salió de control cuando se metió al Canelo.

La interacción arranca con la pregunta: “¿Adame o Trejo?“. El César del Boxeo respondió: ”Que gane el mejor". La persona después dijo: “Los dos pelean mejor que el Canelo, pero no que usted”. Este comentario generó el arrebato del expeleador.

“No pongas palabras en mi boca cabr**, no seas pend***, no pongas palabras en mi boca w**”, respondió El Gran Campeón Mexicano molesto y viendo directamente al sujeto que hizo las preguntas.

Intimidado por la leyenda mundial excampeón del mundo en varias categorías, el sujeto repitió: “Usted es el mejor del mundo, le duela a quien le duela, es el número 1″, tratando de calmar el enojo del originario de Ciudad Obregón, Sonora.

El video parece que fue grabado durante Ring Royale, uno de los tantos eventos de peleas entre celebridades, influencers y personalidades del entretenimiento. Este tipo de shows han acaparado la atención de muchos aficionados.

Canelo Álvarez en su combate ante William Scull en Arabia Saudita ı Foto: Instagram @canelo

Canelo Álvarez regresa al ring en 2026

El tapatío Saúl Canelo Álvarez tiene programada su próxima pelea para septiembre del 2026, cuando se suba al ring por primera vez en lo que va del año.

Por primera vez en muchos años, el pugilista jalisciense no tendrá un combate el primer sábado de mayo. Esto se debe a que se recupera de una cirugía de codo a la que se sometió hace algunos meses.

El Canelo Álvarez no se sube al ring desde el 17 de septiembre del 2025, cuando derrotó por perdió por decisión unánime contra el estadounidense Terence Crawford en Las Vegas, Nevada.

El regreso del tapatío al ring será el 12 de septiembre en el denominado evento “México contra el mundo”, que se llevará a cabo en Arabia Saudita.

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