¿Es verdad que Canelo Álvarez y Alfredo Adame se pelearon? Esto es lo que se sabe de su viral pleito

En redes sociales se viralizó un supuesto pleito entre el Canelo Álvarez y Alfredo Adame.

En redes sociales se hizo viral una supuesta pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Alfredo Adame, esto en medio de la participación del actor en Ring Royale 2026, un evento de boxeo de celebridades en el que el también presentador de televisión derrotó a Carlos Trejo. Sin embargo, no hubo tal pleito.

Todo comenzó a raíz de que en X se viralizó una publicación en la que el boxeador tapatío habría criticado a las personas que asisten a este tipo de eventos, misma en la que se refirió como viejitos a Alfredo Adame y a Carlos Trejo. Sin embargo, este ataque se lanzó desde una cuenta falsa.

EL SENSEI ALFREDO ADAME LE RESPONDE AL CANELO

(Después de que dijera que su pelea con Carlos Trejo es puro show)https://t.co/RYLNL2rRmG pic.twitter.com/6S8ffIDOMv — Medios MX (@MediosMX01) March 15, 2026

“En serio hay personas que van a pagar un boleto para ver ese circo, disque según es una pelea de box y sólo habrá dos viejitos haciendo el ridículo a nivel nacional, sólo estafan a la gente con una pelea falsa y toda arreglada”, fue el supuesto ataque del ‘Canelo’ Álvarez hacia Alfredo Adame.

¿Alfredo Adame reaccionó al post del Canelo Álvarez?

Alfredo Adame reaccionó a la crítica del falso perfil del ‘Canelo’ Álvarez, de quien aseguró que todos sus combates son falsos y contra rivales que carecen de nivel. Pero esta respuesta también vino desde una cuenta falsa del actor.

“El burro hablando de orejas, si el único payaso eres tú con tus peleas arregladas, vergüenza debes tener porque tus peleas son todas falsas y un circo, porque tú puro costal agarras, payaso”, fue la respuesta al boxeador jalisciense desde la cuenta fake de Alfredo Adame.

Este supuesta pelea entre el ‘Canelo’ Álvarez y Alfredo Adame se hizo viral y las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Unos se pusieron del lado del deportista y otros secundaron lo supuestamente escrito por el actor.

¡¡ADAME VENCE POR KO A TREJO!! 🏆🤩



Completamente histórico lo que acabamos de vivir, Alfredo Adame hace historia y vence a Carlos Trejo por KO para consagrarse campeón #RingRoyale



Después de décadas, la rivalidad terminó y Adame se llevó la victoria.pic.twitter.com/7r9iGU9KtW — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) March 16, 2026

¿Cuándo es la próxima pelea del Canelo Álvarez?

El tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene programada su próxima pelea para septiembre del 2026, cuando se suba al ring por primera vez en lo que va del año.

Por primera vez en muchos años, el pugilista jalisciense no tendrá un combate el primer sábado de mayo. Esto se debe a que se recupera de una cirugía de codo a la que se sometió hace algunos meses.

El ‘Canelo’ Álvarez no se sube al ring desde el 17 de septiembre del 2025, cuando derrotó por perdió por decisión unánime contra el estadounidense Terence Crawford en Las Vegas, Nevada.

El regreso del tapatío al ring será el 12 de septiembre en el denominado evento “México contra el mundo”, que se llevará a cabo en Arabia Saudita.

EVG