Lionel Messi recuerda su pelea con los mexicanos y de paso le manda un recadito al Canelo Álvarez; “ahí empieza la bronca”

Messi recuerda el incidente con México y el Canelo en la Copa del Mundo Qatar 2022

El astro argentino Lionel Messi visitó el podcast de Nahuel Guzmán y recordó la polémica que vivió durante la Copa del Mundo Qatar 2022, en donde se ganó el odio de varios aficionados mexicanos luego que tirara al piso la playera del Tricolor, evento que incluso le valió ser amenazado por el Canelo Álvarez.

En el podcast “Miro de Atrás”, con Nahuel “Patón” Guzmán y Gonzalo Iglesias, el crack del Inter de Miami reveló que nunca tuvo problema con la afición mexicana, pero el incidente se complicó cuando el boxeador Saúl Canelo Álvarez se metió en la conversación.

Messi habla de la polémica con Canelo Álvarez, el boxeador Mexicano, por allá en el mundial de Qatar 2022… 👀 ¡Un mal entendido Che!

¿Te acuerdas de ese tweet?



Messi habla de la polémica con Canelo Álvarez, el boxeador Mexicano, por allá en el mundial de Qatar 2022… 👀 ¡Un mal entendido Che!

“Ahí empieza la bronca con México”, recuerda Messi, quien agrega que en realidad el enojo y problema era “de los mexicanos conmigo”. Todo se desencadenó cuando La Pulga dejó la playera de la Selección Mexicana en el piso del vestuario.

“Pero nada que ver es una situación normal de partido, en cualquier vestuario después de un partido sabes que pasa. Era de (Andrés) Guardado la camiseta. Vos te sacas la camiseta y la pones ahí porque está igual de transpirada. Yo la mía me la saco y y¡también la tiro ahí“, dijo Messi.

¿Qué pasó con Messi y la playera de la Selección Mexicana?

Argentina venció 2-0 a México en la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022. Después del juego salieron a la luz videos en donde los jugadores de la Albiceleste festejan su triunfo en su vestidor. En una parte del mismo, aparentemente Lionel Messi habría pateado un jersey del Tricolor.

Esto generó que el Canelo Álvarez subiera un tuit después de ese video en donde puso: “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre". Estas amenazas fueron muy sonadas durante el Mundial 2022.

“Creo que se hizo algo muy grande. Pero yo nunca tuve problema ni mucho menos. Es más, muchas veces lo hablé con el Patón (Nahuel Guzmán), con México y los mexicanos nunca tuve problema”, reiteró Messi.

En su momento incluso Andrés Guardado salió en defensa de Lionel Messi, pues sabe que la acción es típica de un vestidor. Además, el Canelo también reconoció públicamente que su reacción estuvo mal y que se equivocó.

“Hay que reconocer cuando uno se equivoca, no te hace más ni menos. Hay que reconocer cuando uno lo hace. La euforia de ver perder a México... Con las emociones uno no se fija en lo que hace, hay que reconocer cuando uno la riega y no pasa nada", reconoció el ‘Canelo’ Álvarez en entrevista con Univisión Fresno.

