Así fue el primer GOLAZO de Germán Berterame con el Inter Miami con tremenda asistencia de Lionel Messi (VIDEO)

Germán Berterame tuvo su primera titularidad con el Inter Miami y el delantero mexicano también logró su primer gol con el conjunto de la MLS, en el partido amistoso ante el Barcelona de Guayaquil.

Lionel Messi fue el autor de la asistencia para Berterame, pues el astro argentino mandó un trazo largo desde la banda derecha, el cual controló el exjugador del Monterrey, encaró a la defensa rival y al momento de entrar al área sacó un disparo con la pierna izquierda al primer poste del arquero rival para anotar el segundo tanto de la noche.

El ariete de la Selección Mexicana esperó a sus compañeros para celebrar su primer tanto con el Inter Miami, pero Bertarame lo que esperaba era la llegada de Lionel Messi para agradecerle por el tremendo pase que le dio previo a la anotación.

No primeiro jogo da dupla como titular: gol de um com assistência do outro.



Germán Berterame faz seu primeiro gol com o Miami, assistência de Messi.



¿Cuándo inicia la temporada de la MLS para el Inter Miami?

El Inter Miami tuvo tres partidos de preparación de cara a la nueva temporada de la MLS, la cual ya está cerca de iniciar, y Germán Berterame podrá seguir preparándose de cara al Mundial 2026, si es que Javier Aguirre mete al delantero en su convocatoria.

El conjunto de ‘Las Garzas’ viajará a Los Ángeles para medirse ante el LAFC en la primera jornada del torneo local, encuentro que se llevará a cabo el próximo 21 de febrero del 2026 para que la afición disfrute del debut del actual campeón de la MLS, Inter Miami.

Sin embargo, Germán Berterame necesita terminar su papeleo y tener su visa de trabajo antes del debut de su nuevo equipo en la MLS, para poder estar, ya sea en la banca o como titular, en el partido ante el LAFC.

Full time from 🇪🇨

El Inter Miami cierra su preparación con una derrota, victoria y empate

El Inter Miami cerró su preparación de cara a la nueva temporada de la MLS con una victoria, una derrota y un empate, y con la igualdad en el marcador ante el Barcelona de Guayaquil es como ‘Las Garzas’ ya se enfilan para debutar en la liga local.

EL primer partido fue una derrota ante Alianza Lima en Perú; después viajaron a Colombia para ganarle a Atlético Nacional 2-1 y cerraron la pretemporada con un empate a dos goles con el conjunto de Ecuador.

Cabe recalcar que la temporada de la MLS se suspenderá a mediados de mayo para que se lleve a cabo el Mundial del 2026 y se reanuda la actividad hasta agosto de este año.

