Katia Itzel García de nuevo en polémica por un pequeño detalle en el Países Bajos vs Japón (FOTO)

Katia Itzel fue la cuarto árbitro en el partido entre Países Bajos y Japón.

Katia Itzel García realizó su debut en una Copa del Mundo fungiendo como el cuarto árbitro en el partido entre los Países Bajos y Japón, el cual ha sido el más emocionante en lo que va de la fase de grupos. Lamentablemente, la silbante mexicana volvió a estar en una polémica por un detalle con uno de los futbolistas; esto se habló durante la transmisión del compromiso.

Durante el compromiso en la cancha del Estadio Dallas, el jugador nipón Keito Nakamura traía las calcetas casi pegadas al botín. En redes sociales comenzaron a circular imágenes de que no traía espinilleras. Así que uno de los analistas, como Fernando Guerrero, dijo en su cuenta de X que “Katia Itzel debió revisarlo antes del partido y antes de iniciar el 2.o tiempo”.

Nakamura de @jfa_en NO trae espinilleras.



Katia Itzel debió revisarlo antes del partido y antes de iniciar el 2o tiempo. pic.twitter.com/CMOJ8neYnU — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) June 14, 2026

Katia Itzel espera arbitrar un partido de la Copa del Mundo 2026

Katia Itzel García ya realizó su debut en una Copa del Mundo dentro de un cuerpo arbitral; sin embargo, la silbante mexicana espera tener la oportunidad de saltar al campo como el juez central del compromiso.

García tiene experiencia en la Liga MX y algunos eventos internacionales como el Mundial de Clubes Femenil, además de que formó parte de la preparación arbitral desde que culminó la Copa del Mundo de Qatar 2022; es por eso que su nombre apareció en la lista final de la FIFA.

César Arturo Ramos y Katia Itzel García son los únicos árbitros mexicanos que están en el Mundial 2026 como juez central; sus demás compañeros solo tendrán actividad, ya sea como asistente u oficial VAR.

Histórico Katia Itzel presente en la terna arbitral en el Países bajos vs Japón ¡Le deseamos todo el éxito!



Un orgullo para las mujeres mexicanas 🇲🇽 pic.twitter.com/LrYfrSoDDZ — @QuePasaEnNL ®️ (@LoQuePasaEnNL) June 14, 2026

Katia Itzel ha tenido algunas polémicas en el futbol mexicano

Katia Itzel García fue la primera árbitra que tuvo actividad en la Primera División del futbol mexicano varonil; sin embargo, la jueza ha tenido algunas polémicas dentro de la Liga MX por sus actuaciones en el campo de juego.

La más reciente fue en el partido entre Pumas vs. Mazatlán, en el que detuvo una acción de peligro de los Cañoneros para terminar el primer tiempo. El entrenador en turno, Sergio Bueno, fue a reclamarle, se fue expulsado y en los túneles hizo un comentario machista por el que fue castigado con una multa.

A pesar de las adversidades, Katia Itzel García ha trabajado para estar entre los mejores silbantes del mundo; es por eso que su desempeño la llevó a tener actividad por primera vez en una Copa del Mundo varonil.

DCO