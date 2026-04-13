Katia Itzel García responde a ataques de Sergio Bueno con una exigente solicitud a las autoridades

La árbitra Katia Itzel García lamentó el comentario machista que Sergio Bueno, entrenador del Mazatlán, lanzó en contra suya tras ser expulsado en el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026 contra Pumas. La silbante pidió a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto.

“Como árbitra, creo que ha costado mucho trabajo ver a una mujer dirigiendo un partido de futbol porque por muchos años no la hubo. La única que lo logró fue Vicky Tovar hace 20 años. Hoy yo tengo esa oportunidad, pero creía que eso (misoginia) ya no existía y ahí sigue, hay que tomar cartas en el asunto”, aseveró Katia Itzel García en charla con Aristegui Noticias.

"Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos"



Sergio Bueno, director técnico del @MazatlanFC gritando entrando al vestidor después de que Katia Itzel García lo expulsó.



Así el boomer macho de mierda. — Eloisa Con S (@saudadinho) April 12, 2026

Katia Itzel García expulsó a Sergio Bueno al final del primer tiempo del duelo en Ciudad Universitaria entre Pumas y Mazatlán, esto luego de que el director técnico de los Cañoneros le hizo un reclamo por haber marcado el final de la primera mitad justo cuando su equipo tenía una oportunidad de ir al ataque.

Katia Itzel García afirma que quiso hablar con Sergio Bueno

Katia Itzel García aseguró que tuvo la intención de dialogar con Sergio Bueno, pero le mostró la tarjeta roja porque el estratega del Mazatlán, dijo, fue irrespetuoso con ella.

“Las reglas de juego son claras. Hay un apartado en el reglamento que expone que un entrenador no puede acercarse, en el medio tiempo o al final del partido, para desaprobar o reclamar una decisión arbitral, es una causal de expulsión. Yo quise dialogar con el señor, pero sus actitudes y sus gestos corporales no lo dejaron tener un diálogo real, rebasó la línea del respeto y se aplica el reglamento con la tarjeta roja”, profundizó la silbante de 33 años de edad.

Katia Itzel García confía en versión de reportera

Katia Itzel García afirmó que confía en la versión de Georgina Sánchez, reportera de Récord, quien fue la que reveló el comentario machista que Sergio Bueno lanzó contra la árbitra momentos después de su expulsión.

“No me enteré de todo esto hasta que abrí las redes sociales, yo no sabía que esto había ocurrido después de que el señor fue expulsado. Hay que resaltar que la persona que lo dice (la reportera) es alguien con todo el respaldo ético para poder expresarlo, y no sólo fue ella, varios más ahí también lo escucharon”, resaltó al respecto la árbitra que tiene el Gafete FIFA desde el 2019.

EVG