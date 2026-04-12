Reportera asegura que Sergio Bueno insultó a la árbitra Katia Itzel García; “tiene hue…”

Tras el silbatazo final en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en redes sociales comenzó a circular una polémica con Sergio Bueno, entrenador del Mazatlán, con la silbante central Katia Itzel García, ya que el estratega terminó muy furioso después de ser expulsado.

La reportera Georgina Sánchez del medio Récord, asegura que el entrenador de 63 años realizó un comentario machista hacía Katia Itzel García cuando se dirigía a los vestidores después de ser expulsado del encuentro.

Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huev... Sergio Bueno



Por otro lado, en la red social X, Eloisa con el username @saudadinho escribió que el comentario de Sergio Bueno se dio cuando el entrenador del Mazatlán iba entrando al vestidor de los Cañoneros.

Mazatlán se hunde en el fondo de la tabla en su última campaña en la Liga MX

El Mazatlán sabe que será su última temporada en la Liga MX; sin embargo, sus últimos cuatro resultados han sido negativos para los Cañoneros y en este momento están en el fondo de la tabla general con 11 puntos.

El equipo de Sergio Bueno lleva tres victorias, dos empates y nueve derrotas en la actual campaña, por lo que se encuentran en la decimoséptima posición de la clasificación, así que ya no tienen manera de pelear por un puesto en la liguilla del futbol mexicano.

En las próximas semanas, el Mazatlán disputará sus últimos tres compromisos como equipo de Primera División en el futbol mexicano y serán las últimas veces que veamos a los Cañoneros portar su uniforme morado en la Liga MX.

"Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos"



Sergio Bueno, director técnico del @MazatlanFC gritando entrando al vestidor después de que Katia Itzel García lo expulsó.



Así el boomer macho de mierda. — Eloisa Con S (@saudadinho) April 12, 2026

¿Cuándo será el próximo partido del Mazatlán en la temporada?

El Mazatlán tiene tres partidos por jugarse en la Liga MX antes de decir adiós en Primera División y su próximo cotejo será el penúltimo para los Cañoneros en el Estadio El Encanto, el cual se llevará a cabo el 17 de abril del 2026.

El conjunto dirigido por Sergio Bueno recibirá en casa al Querétaro para su compromiso de la Jornada 15 del Clausura 2026, el lugar 17 contra el 14 de la tabla general, así que es un cotejo que promete muchas emociones.

Este compromiso entre el Mazatlán y los Gallos Blancos será con el que la Liga MX arranque la antepenúltima jornada de la campaña y, en los últimos diez partidos entre estos dos clubes, la balanza se inclina hacia los Cañoneros con cuatro victorias, tres empates y tres derrotas.

DCO