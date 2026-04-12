Pumas asegura su lugar en la Liguilla del Clausura 2026 con triunfo sobre Mazatlán; resumen y goles

Pumas aseguró su lugar en la Liguilla al vencer 3-1 a Mazatlán en el Estadio Olímpico Universitario. Los dirigidos por Efraín Juárez llegaron a 27 unidades, a falta de tres jornadas de que concluya la fase regular del Clausura 2026, y lo peor que les puede pasar es acabar octavos.

El invitado llegó muy rápido, pues al minuto 5 apareció el paraguayo Robert Morales para definir con un remate de derecha en el área tras recibir un pase filtrado de Alan Medina.

¡Goooool de Pumas! ¡Gooool de Robert Morales en apenas 5 minutos de juego! 🔥😍#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/F4KQYdnJcm — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 12, 2026

¡Cayó el sexto de Juninho! Fiesta en C.U. ¡Pumas ya lo gana 2-0!🇧🇷😍🔥#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/QHkIX0zhnm — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 12, 2026

¡Gooool en la gira del adiós! Mazatlán logra descontar a Pumas y les meten presión 🚨🔥😍#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/7U2wp41M21 — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 12, 2026

Pumas concreta triunfo en el segundo tiempo

Los felinos aumentaron su ventaja 10 minutos más tarde y lo hicieron por conducto del brasileño Juninho, quien concretó con un remate de derecha al quedar solo tras un tiro de esquina.

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Josué Ovalle metió a la pelea a los Cañoneros antes del entretiempo, cuando al minuto 36 convirtió con un zurdazo raso, luego de recibir un pase de Facundo Almada.

Guillermo el ‘Memote’ Martínez le devolvió la tranquilidad a Pumas al minuto 68 al marcar con un gran remate de zurda, tras darse una media vuelta, a pase de Uriel Antuna.

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Poco tiempo antes, al minuto 57, se presentó un conato de bronca entre Keylor Navas, portero de los auriazules, y algunos jugadores del Mazatlán, entre ellos el delantero brasileño Dudu.

¿Contra quién es el próximo juego de Pumas?

Los Pumas vuelven a las canchas el próximo viernes 17 de abril, cuando se metan a la cancha del Estadio Alfonso Lastras para medir fuerzas ante el Atlético de San Luis en la Jornada 15 del Clausura 2026.

Posteriormente, los dirigidos por Efraín Juárez volverán a Ciudad Universitaria para recibir a los Bravos de Ciudad Juárez en la penúltima fecha de la Liga MX.

Por su parte, el Mazatlán, que disputa su último torneo en la Liga MX, será local contra el Querétaro el próximo viernes por la noche.

EVG