Por culpa del Chivas vs. Pumas una persona se queda sin trabajo y paga la consecuencias de sus errores

El partido de la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Chivas y Pumas terminó de manera polémica, con un penalti dudoso que marcó el árbitro Ismael López Pañuelas, quien con su decisión permitió que los rojiblancos rescataran el empate.

Ese penalti generó debate, pues muchos aficionados y expertos creen que fue muy rigurista la falta. Lo que es una realidad es que ese penalti le costó el trabajo a Ismael López, por lo menos para la siguiente fecha del futbol mexicano, pues se reveló que no fue tomado en cuenta para estar en la Liga MX.

SUSPENDIDO

Por el penalti en el Chivas vs Pumas, Ismael López Peñuelas fue suspendidoy mandado a la congeladora por la Comisión de Arbitraje y en la Fecha 14 no trabajará ni siquiera como VAR, lo cual significa que esta semana no cobra. pic.twitter.com/Qm1I5ntcyy — david medrano felix (@medranoazteca) April 8, 2026

“Por el penalti en el Chivas vs Pumas, Ismael López Pañuelas fue suspendido y mandado a la congeladora por la Comisión de Arbitraje y en la Fecha 14 no trabajará ni siquiera como VAR, lo cual significa que esta semana no cobra”, informó David Medrano en sus redes sociales.

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La acción que le costó el trabajo a Ismael López, por lo menos por la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, fue en donde se marcó penalti en contra de Pumas por una acción de Rubén Duarte, quien tropezó detrás de Roberto Alvarado, quien cayó sin ser golpeado.

El Var mandó a llamar López, pero el silbante señaló el penalti y Armando La Hormiga González marcó doblete para el empate 2-2 final, que evitó que Chivas perdiera en casa, en un partido en donde fue superado por el Club Universidad Nacional.

En serio ésto es penal? El piojo Alvarado de @Chivas magnifica ese pequeño contacto que le hace Duarte de @PumasMX observen como da el paso Alvarado y hasta después abre las manos y cae para que el arbitro marque penal.

Mal el VAR y el arbitro. Una injusticia en el partido. Esta… pic.twitter.com/smvjtpJpmm — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) April 6, 2026

La decisión de la Comisión de Arbitraje puede interpretarse como un claro castigo para el nazareno por equivocarse en la marcación de la falta y perjudicar a los Pumas, que estaban a escasos minutos de obtener el triunfo y tres puntos de oro.

Ahora los pupilos de Efraín Juárez se preparan para recibir en el Estadio Olímpico Universitario al Mazatlán, equipo que se encuentra en su torneo de despedida pues al finalizar la campaña la franquicia se muda al Atlante.

Del otro lado, las Chivas Rayadas del Guadalajara se miden a los Tigres de la UNAL, en uno de los cotejos más llamativos de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

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