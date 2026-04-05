Chivas rescata agónico punto ante Pumas gracias a un penalti en la compensación; resumen y goles

Armando González festeja su gol de penalti con el que Chivas rescató un agónico 2-2 ante Pumas.

Chivas rescató un agónico punto ante Pumas, con el que empató 2-2 en la compensación gracias a un penalti convertido por Armando la ‘Hormiga’ González, quien también hizo el otro tanto de los de casa. Los auriazules ganaban 2-0 al descanso en el Estadio AKRON.

El marcador se abrió al minuto 21, cuando Uriel Antuna, exrojiblanco, venció a Raúl ’Tala’ Rangel, el portero titular de la Selección Mexicana, con un espectacular remate cruzado de derecha. Al principio, el Brujo festejó con euforia, pero pocos segundos después se contuvo y ofreció disculpas a la afición del Rebaño.

Tremendo jugadón de Juninho para dejarle el balón servido a Antuna, quien anotó su quinto gol contra Chivas. 📹#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J13 | #CHIPUM pic.twitter.com/LOmYzCbV6m — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 6, 2026

Antuna definió con maestría tras una excelsa jugada del brasileño Juninho, quien le dejó el balón a merced para que el mexicano consiguiera su primer gol con los del Pedregal, con los que vive su primera campaña.

Los dirigidos por Efraín Juárez aumentaron su ventaja poco antes del medio tiempo y lo hicieron con uete de por medio, pues al minuto 41 el defensa José Castillo incrustó el esférico en la portería de los suyos al desviar un tiro libre.

Chivas reacciona ante Pumas en el segundo tiempo

Pocos minutos antes, al 37’, el veterano arquero costarricense Keylor Navas tuvo dos grandes intervenciones, primero a un disparo de zurda de la ‘Hormiga’ González y posteriormente a un potente remate, todavía más complicado, de Efraín Álvarez, con lo que privó a los de casa del empate.

Gabriel Milito movió sus piezas desde el arranque del segundo tiempo y mandó a la cancha a Ángel Sepúlveda en lugar de Daniel Aguirre, para acompañar en el frente de ataque a Armando la ‘Hormiga’ González, quien al 47’ tuvo la primera de peligro en el complemento con un remate de cabeza. El timonel argentino también mandó a la cancha a Brian Gutiérrez en lugar de Efraín Álvarez.

¡Gran centro de Campillo y gran remate de 'Hormiga' para acercanos en el marcador! 🔥



¡VAMOOOOOOS! 👏



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🇦🇹 ¡ESTE EQUIPO NUNCA BAJA LOS BRAZOS! 🇦🇹



¡HASTA EL FINAL CON EL REBAÑO SAGRADO! 🐐 pic.twitter.com/0M7iqkQETO — CHIVAS (@Chivas) April 6, 2026

Efraín Juárez hizo ajustes al minuto 54 al reemplazar a Jordan Carrillo y a Juninho por Pablo Bennevendo y Adalberto Carrasquilla, de manera respectiva.

La insistencia de las Chivas dio frutos en el minuto 70, cuando la ‘Hormiga’ González hizo un gol de campanilla con un remate de cabeza en el área tras un gran servicio de Diego Campillo.

El tanto del seleccionado nacional fue un envión anímico para un Rebaño alentado por su parcialidad en las tribunas en la búsqueda de la igualada.

Gabriel Milito le dio ingreso a Santiago Sandoval y a Miguel Gómez y sacó del terreno de juego a Efraín Álvarez y a Bryan González a 12 minutos del final del encuentro.

Adalberto Carrasquilla tuvo una inmejorable ocasión para sentenciar el duelo al minuto 83, pero el ’Tala’ Rangel no se venció e impidió la caída de su marco tras leer muy bien la jugada para desviar el balón con un manotazo.

La polémica se presentó en los momentos finales del juego, luego de que Roberto Alvarado cayó en el área tras una aparente falta de Rubén Duarte. El árbitro Ismael López marcó tiro de esquina en favor de los rojiblancos en primera instancia, pero posteriormente fue llamado por el VAR para revisar la acción. Tras verla decidió señalar el penalti para los de casa.

Keylor Navas adivinó la dirección del cobro de Armando González, quien logró su doblete con una gran ejecución con potencia y por abajo para darle el empate a Chivas.

Lo que sigue para Chivas y Pumas

Chivas vuelve a las canchas el próximo sábado 11 de abril, cuando visite el ‘Volcán’ para medirse a unos Tigres que han venido a la baja y que necesitan los puntos para no rezagarse en la contienda por clasificar a la Liguilla.

Por su parte, los Pumas reciben un día después en Ciudad Universitaria al Mazatlán en la cancha del Olímpico Universitario, donde los capitalinos han ganado dos de seis compromisos.

EVG