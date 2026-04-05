“Te faltan hue…”, David Faitelson y su amenazante mensaje contra Marc Crosas que terminó muy mal (VIDEO)

Se encendieron los ánimos entre David Faitelson y Marc Crosas, quienes tuvieron una acalorada discusión en el programa “Línea de 4″, en la que el periodista le dijo al exfutbolista que le faltaban hue..., esto en un debate derivado del empate entre América y Santos en el partido de la Jornada 13 del Clausura 2026.

El periodista retó al exfutbolista a verlo después de la pausa comercial después de que no se ponían de acuerdo al momento de señalar a los culpables del mal momento que viven las Águilas en el semestre.

Desde otras televisoras te atrevías, @DavidFaitelson_, pero hoy prefieres “no poner en peligro el sustento de tus hijas” y así, toda una carrera llena de incongruencias.

La próxima vez que quieras darnos clases de periodismo y educación, mírate al espejo. pic.twitter.com/jogqMGa4wQ — Marc Crosas (@marccrosas) April 6, 2026

Así empezó el pleito entre David Faitelson y Marc Crosas

El acalorado debate entre David Faitelson y Marc Crosas comenzó luego de que éste último le increpó por no criticar al dueño del América por el difícil momento del club.

“No, él no tiene nada que ver. Pero te voy a decir una cosa, mi querido Crosas: A mí, a mí, me la pelas. Nada más para que sepas con quién tratas”, fue la contundente respuesta del periodista.

Lejos de que la discusión bajara, Marc Crosas le echó en cara a David Faitelson que con Efraín Juárez, entrenador de Pumas, fue muy severo por los festejos del timonel del cuadro auriazul, a lo que el periodista le dijo que no tiene hue...

“Pero tú, como un gran compañero de trabajo mío, me echas al dueño de la empresa encima. ¡Pues es que no tienes hue...! ¡Y no tienes hue...!, y te voy a ver después de la pausa para platicar tu y yo allí afuera", fue el amenazante mensaje que el periodista lanzó contra el exfutbolista del Barcelona.

Faitelson y Crosas, en constante desacuerdo

Las discusiones suelen ser una constante entre David Faitelson y Marc Crosas cada vez que coinciden en el programa “Línea de 4″ de TUDN.

Por lo general, el exfutbolista de Cruz Azul y Santos no coincide con las opiniones del periodista, lo que normalmente lleva a discusiones que incluso se han trasladado a las redes sociales, concretamente a X.

Este nuevo episodio generó muchas reacciones de los aficionados, algunas de ellas negativas al considerar que este tipo de discusiones son un mal ejemplo para los aficionados, aunque otro sector de los mismos tomó partido por Marc Crosas o David Faitelson.

EVG