La mexicana Gabriela Jaquez conmueve con emotivo llanto tras el título conseguido con la UCLA en la NCAA (VIDEO)

La mexicana Gabriela Jaquez no contuvo las lágrimas tras la coronación de la UCLA en la NCAA.

La mexicana Gabriela Jaquez rompió en un emotivo llanto después de haberse proclamado campeona con la UCLA en el basquetbol femenil de la NCAA, pues fue un momento por el cual luchó arduamente y haber alzado el trofeo fue una sensación indescriptible.

“Me imaginé este momento muchas veces y estoy orgullosa, voy a llorar mucho. Tengo todos los sentimientos que no te puedes imaginar. Sabía que era mi último momento y di mi mejor juego. Logramos el objetivo después de pasar por tantas cosas”, resaltó la mexicana en entrevista con ESPN.

Gabriela Jaquez disfruta el momento con su familia

El momento de la coronación con la UCLA en la NCAA fue más emotivo y especial para Gabriela Jaquez porque lo pudo festejar con su familia.

“Amo a mi familia, Llegaron aquí desde antes de iniciar el partido. Desde ese momento empecé a llorar y disfruté un momento con ellos”, enfatizó la jugadora de 22 años de edad, quien encabezó la ofensiva de la UCLA con 21 puntos y 10 rebotes.

Gabriela Jaquez aseguró que sus compañeras y ella desde el inicio de la campaña de la NCAA se pusieron en mente conseguir el título con la UCLA.

“La mente es tan poderosa. Nos hemos estado preparando para esto desde el 25 de septiembre. Ese fue nuestro primer entrenamiento. Y durante mucho tiempo, nos propusimos esto”, ahondó la jugadora originaria de Irvine, California.

Lo que sigue para Jaquez tras coronación con UCLA

Después de haberse proclamado campeona de la NCAA con la UCLA, la mexicana Gabriela Jaquez se prepara para el Draft de la WNBA, en el que podría ser elegida en la primera ronda.

“Me siento tan orgullosa de esta institución. Logramos el objetivo y sólo recuerdo el camino que tuvimos que recorrer; qué gran manera de terminarlo”, agregó la mexicana después de este importante logro en su carrera.

Ahora, Gabriela Jaquez se enfoca en seguir los pasos de su hermano Jaime, quien llegó a la NBA en el 2023 para unirse al Miami Heat, equipo del cual forma parte en la actualidad.

En caso de ser seleccionada en el Draft de la WNBA, Gabriela y Jaime Jaquez podrían ser de los pocos hermanos que juegan de manera simultánea en la WNBA y en la NBA.

EVG