Pumas queda eliminado de la liguilla de la Liga MX por esta razón; la directiva no lo puede creer

Pumas Femenil recibió en casa este domingo al Puebla para su partido correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX; sin embargo, el único resultado que mantenía con vida a las auriazules en el torneo era la victoria.

Tras un empate a dos goles en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, el equipo dirigido por Roberto Gerardo Medina no consiguió los resultados esperados esta campaña y tendrá que despedirse del torneo en la fase regular.

Las Pumas se encuentran en la décima posición de la tabla general con 21 unidades, cosecha de seis victorias, tres empates y siete derrotas, y quedan eliminadas a falta de una fecha, porque los equipos arriba de las auriazules ya tienen 25 unidades; ni con una victoria en la última fecha logran alcanzar la clasificación.

Pumas suma dos torneos consecutivos sin clasificar a liguilla

Pumas Femenil parecía que comenzaba a tomar fuerza en la Liga MX Femenil después del Clausura 2025, pues fue el torneo en el que quedaron en el tercer lugar de la tabla general después de las 17 jornadas disputadas en el torneo.

Sin embargo, en las dos campañas siguientes, el Apertura 2025 y el Clausura 2026, las auriazules quedaron fuera de la liguilla del futbol mexicano; en el torneo pasado culminaron en la onceava posición de la campaña con 23 unidades y en este semestre podrían terminar en el lugar 10 o 11 dependiendo del resultado de la última fecha.

Todo indica que pronto la escuadra de Pumas Femenil tendrá algunos cambios en la dirección técnica, ya que necesitan volver a los primeros lugares de la competencia si es que quieren pelear por su primer título de la Liga MX Femenil.

¿Cuándo será el último partido de Pumas en la fase regular?

Todavía queda una jornada en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, pero Pumas Femenil ya no tiene nada que pelear en el semestre, pues matemáticamente ya quedaron eliminadas de la liguilla del futbol mexicano.

Además, cargan una mala racha en sus últimos cotejos, pues en sus últimos diez encuentros tienen dos victorias, dos empates y seis derrotas.

El último encuentro de las auriazules en el torneo local será el 25 de abril del 2026, después del parón por la fecha FIFA, para verse las caras con el Cruz Azul en la Jornada 17 del Clausura 2026, encuentro con el que Pumas se despide de la competencia.

DCO