La hermosa historia de un exjugador de Pumas como voluntario de una fundación en CDMX (VIDEO)

Lisandro Magallán volvió a su país después de su paso por la Liga MX, pero este cambio no fue nada fácil para él, pues dejó en la Ciudad de México a sus pequeños amigos de la fundación ‘Hogar Dulce Hogar’, donde fue voluntario por un largo tiempo, y esta historia la contó en su entrevista para ESPN Argentina.

“Era voluntario en un hogar, ‘Hogar Dulce Hogar’; iba todos los miércoles en Ciudad de México. Fue una experiencia espectacular, pero me anoté solo. Hablé con Carla, una señora que trabaja en el club, la voz del estadio, y le dije, como el club hacía algunas actividades solidarias con la mascota del equipo, le pregunté si conocía algún hogar con el que habían trabajado y me puso en contacto con el director de uno, con Mario, del ‘Hogar Dulce Hogar’”, comentó Lisando Magallán.

El exjugador de Pumas comentó que llamó al director de la fundación y le dijo: “‘Mira, Mario, soy jugador de futbol, juego en Pumas y quiero ser voluntario, la verdad no sé qué hacer, pero quiero venir acá y ser voluntario, pero ¿Qué le puedo dar a los chicos? Yo soy deportista y me entreno todos los días, puedo venir y hacer algunos ejercicios’”.

Los niños de la fundación hicieron llorar a Lisando Magallán en el programa

La producción del programa ‘Futbol Picante’, en donde estuvo Lisandro Magallán invitado hace unos días, preparó una sorpresa para el futbolista de 32 años por parte de los chicos de la fundación donde estuvo involucrado el argentino.

El regalo fue un video de todos los niños juntos en un salón del hogar, todos con la playera de Pumas y unas máscaras, mandándole un mensaje al exjugador de los Universitarios que decía: “Hola, Lisandro, te queremos mucho, gracias por el tiempo con nosotros, te deseamos suerte”, palabras que sacaron las lágrimas de Magallán.

Los periodistas del programa reconocieron el gran gesto que tuvo Lisandro Magallán con los niños de la fundación ‘Hogar Dulce Hogar’, además de que dejó en claro que quisiera volver un día a la Ciudad de México para visitar una vez más a sus pequeños amigos.

¿Cuánto tiempo estuvo en México Lisandro Magallán?

Lisandro Magallán puede presumir de una gran carrera en el futbol sudamericano y europeo, pues ha pasado por equipos como Boca Juniors, Rosario Central, Ajax, Elche, Alavés y Anderlecht, aunque Pumas fue su primer reto en Norteamérica y la Liga MX.

El defensa central argentino llegó en 2023 para vestir los colores de los Pumas y, tras dos años en el conjunto Universitario, el futbolista de 32 años puso fin a su historia en México para volver a su país natal y firmar con el Vélez Sarsfield.

Lisandro Magallán lleva seis meses en Argentina, pero la entrevista con ESPN deja ver que el futbolista de 32 años aún lleva una parte de México en su corazón.

DCO