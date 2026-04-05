Fue una estupidez: Leyenda de Pumas se arrepiente de inesperada situación con la Selección Mexicana

José Ailton da Silva fue una de las leyendas de los Pumas durante el bicampeonato del 2004, además de dejar huella en la Liga MX al ser una figura carismática y con un nivel muy sobresaliente, aunque varios años después el exfutbolista brasileño reveló que se arrepiente de una terrible decisión.

Durante una entrevista para Récord, el exjugador de los Pumas confesó que tuvo la oportunidad de naturalizarse mexicano para representar a México en los torneos internacionales; sin embargo, en ese momento no era una prioridad para da Silva, aunque años después reveló que “fue una estupidez” no cambiarse la nacionalidad.

Además, Ailton da Silva platicó que durante su paso por el Club Universidad el cuerpo técnico de la Selección Nacional fue el que se acercó para ofrecerle la naturalización al exdelantero brasileño, fue Ricardo La Volpe el que estaba interesado en que visitera los colores del Tricolor tras su brillante actuación en el bicampeonato de 2004.

Ailton da Silva durante un partido en 2004. ı Foto: Mexsport

Estos son los equipos donde jugó Ailton da Silva en México

Ailton da Silva dejó ir la oportunidad de jugar con la Selección Mexicana, pero en la actualidad su postura es que, si un jugador extranjero aporta calidad y se siente cómodo en el país, no deberían existir trabas para que pueda participar con el Tricolor.

Durante su paso por la Liga MX, el exjugador brasileño dejó su nombre en la historia del futbol mexicano, portando la camiseta de Pumas, Atlas, Veracruz y León, además de ser una de las figuras en el equipo de Hugo Sánchez para ganar los dos títulos consecutivos en 2004. De igual forma, tuvo una conexión especial con la afición de los Pumas y con los fanáticos mexicanos, por lo que años después reveló su tristeza por no naturalizarse.

La decisión que ahora es una “estupidez” para la leyenda de Pumas pudo darle la oportunidad de disputar la Copa del Mundo en 2006 con el Tricolor en Alemania.

Bruno Marioni fue el goleador de aquel equipo con 16 tantos y compartió el campeonato de goleo con Andrés Silvera de Tigres



Se destaca una goleada 6-1 frente a Veracruz en CU donde Ailton Da Silva mostró todo su talento pic.twitter.com/vEpRUCMGNF — MX Sudamerica (@MXSudamerica) June 14, 2025

Estos son los naturalizados que podrían asistir al Mundial 2026

El tema de los naturalizados ha estado latente en esta temporada, pues varias leyendas de la Selección Mexicana están de acuerdo con este tema, mientras que otros aseguran que no es necesario tener jugadores de este tipo en el Tricolor.

Sin embargo, para este año, nombres como Germán Berterame, Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones podrían ser los jugadores que estén dentro de la lista final de Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo de la FIFA.

Además, en el pasado, futbolistas como Sinha, Christian Giménez, Matías Vuoso, Guillermo Franco, Gabriel Caballero o Rogelio Funes Mori tomaron la decisión de naturalizarse para representar a la Selección Mexicana.

DCO