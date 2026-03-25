¿Por qué Efraín Juárez podría pasar de Pumas al América?

Efraín Juárez en el partido entre Pumas y América en la Liga MX

En últimas horas han surgido versiones que ponen a Efraín Juárez como candidato de los posibles reemplazos de André Jardine en el América, pues el entrenador brasileño no vive su mejor torneo al mando del conjunto azulcrema.

Los malos resultados y recientemente el haber perdido ante Pumas ponen a Jardine en el ojo del huracán, tanto que algunos ya ponen en duda su continuidad y uno de los entrenadores que suenan como su sucesor es Juárez, curiosamente quien le ganó en el Clásico Capitalino.

Un Clásico Capitalino que se jugó con mucha garra, lo trabajamos y con el apoyo de nuestra afición logramos el resultado. 🐾👊



📸 Esta es la galería @CervezaTecate del partido de la Jornada 12 #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/A5tHu3hQCa — PUMAS (@PumasMX) March 23, 2026

El conductor Álvaro Morales aseguró que el América necesita a Efraín Juárez, comentario que sorprendió a más de uno, pues el elemento de ESPN es uno de los más críticos de Pumas y todo aquel que trabaje en la institución auriazul.

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“Hay que cambiar todo en el América señor Emilio Azcárraga, es el momento de llevarnos jugadores o ídolos de los Pumas. Hoy es el momento que el América se lleve a Efraín Juárez como su director técnico, porque Jardine no da más”, dijo Morales.

El conductor de ESPN apuntó que América debe ir por uno de los referentes modernos de los Pumas, que no sería la primera vez que sucede, pues de hecho así se forjó la historia del Clásico Capitalino, cuando Enrique Borja pasó de los felinos a Coapa.

Efraín Juárez tiene la ilusión de devolverle a Pumas su grandeza. ı Foto: Pumas / Cortesía

“Hoy se necesita un entrenado como Efraín Juárez, quien a pesar que se directiva le puso a los buitres al rededor, y lo han querido sacar, hoy no tienen como. Pero háganlo posible, hoy Efraín Juárez debe ser el técnico de las Águilas del América”, reiteró.

André Jardine no vive su mejor momento al mando del equipo emplumado, pero a pesar de ello tiene a sus muchachos en zona de Liguilla como el octavo lugar del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El América tiene 17 puntos luego de cinco victorias y dos empates, además de cinco derrotas, la más reciente ante Pumas en el Clásico Capitalino con gol de Robert Morales en el cierre del juego.

La pausa por la Fecha FIFA puede servir para que los jugadores de las Águilas tengan descanso y regresen más fuertes para el cierre del torneo, en donde deben sumar de tres puntos para no quedarse fuera de la fiesta grande del futbol mexicano.

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