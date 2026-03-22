Efraín Juárez se disculpa por sus eufóricos festejos tras victoria de Pumas sobre América (VIDEO)

Efraín Juárez ofreció disculpas por sus festejos después de la victoria de Pumas sobre América.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, ofreció disculpas al público después de la victoria sobre América en el clásico capitalino, esto luego de que en la semana fue multado por sus eufóricos festejos tras el empate de la Jornada 11 de la Liga MX contra Cruz Azul.

PIDE DISCULPAS 😱



Efraín Juárez antes de iniciar la conferencia manda un mensaje de lo ocurrido la semana pasada ⚽️🇲🇽 pic.twitter.com/BWLb3QfmQP — W Deportes (@deportesWRADIO) March 22, 2026

“Reconozco que la semana pasada no fueron las formas de lo que yo quería expresar todo lo que se vivió dentro de la cancha la semana pasada y esta”, dijo al inicio de la conferencia de prensa en Ciudad Universitaria tras el partido de la Jornada 12 de la Liga MX.

“Muchas veces uno como vive el partido, como vive la pasión, obviamente siempre hay momentos, pero ver la manera en la que se comporta el equipo, a lo mejor muchas veces sin mala intención uno se expresa y lo saca todo dentro de su corazón, de su pasión”, agregó al respecto Efraín Juárez.

¿Contra quiénes van Pumas y América?

América y Pumas volverán a las canchas el primer fin de semana de abril, como el resto de los clubes de la Liga MX, pues el Clausura 2026 se pondrá en pausa una semana para dar paso a la Fecha FIFA.

En la reanudación del torneo, las Águilas visitan el Estadio Corona para medirse ante Santos Laguna en la Jornada 13 el próximo 4 de abril. Un día después, los felinos reciben a las Chivas en Ciudad Universitaria.

EVG