Efraín Juárez recibe el peor castigo a días de enfrentar al América; ¿Pumas lo pierde para el Clásico?

El Pumas vs. Cruz Azul terminó con un empate 0-0 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, pero también con la multa para Efraín Juárez por parte de la Comisión Disciplinaria por su polémico festejo después del partido, en el que se dirigió a la grada con groserías, y el fin de semana que viene se enfrentan al América.

El entrenador mexicano terminó muy feliz por el empate de su equipo, ya que después de ir 2-0 abajo y con uno menos, sus jugadores lograron sacar el resultado para llevarse un punto en el compromiso ante La Máquina, por lo que al momento de dirigirse a los vestidores se dirigió a la grada para gritarles lo siguiente:

“Aquí enfrente hay huev..., eh, aquí hay huev..., hijos de put..., aquí hay huev...”, fue el mensaje que mandó Efraín Juárez a la afición de los Pumas, el cual se comenzó a hacer viral en redes sociales en poco tiempo, pues el estratega auriazul ha dado de qué hablar con sus acciones dentro del campo.

"Aquí hay huevos hijos de puta".



JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA que pinche personajazo es Efrain Juárez, estará loquito, pero las cosas aveces le salen. pic.twitter.com/fhKsUmQhhr — 𝐬𝐚𝐮𝐥 🇧🇷 (@7ctcsCA_) March 15, 2026

Esta es la fuerte multa que recibió Efraín Juárez tras enfrentar al Cruz Azul

La acción de Efraín Juárez en el terreno de juego no pasó desapercibida, pues el video que circula en redes sociales muestra todo lo que le dijo a la grada del Estadio Olímpico Universitario.

Tras una exhaustiva revisión del caso, la Comisión Disciplinaria tomó una decisión en la que dan a conocer que el técnico mexicano violó varios artículos del reglamento, ya que sus actos van en contra del fair play; es por eso que Efraín Juárez recibió una multa de 3 mil UMAs, lo que es equivalente a 351 mil 930 pesos.

De ahora en adelante, el estratega tricolor tendrá que tener más cuidado con sus acciones en el campo de juego, pues cualquier agresión o palabras altisonantes ante el rival podrían traerle otra multa de este tipo de Efraín Juárez.

🐾Entrenando con muchas ganas de verlos el sábado en nuestra fortaleza, auriazules. 🚀#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/d1oj0Mbt25 — PUMAS (@PumasMX) March 18, 2026

¿Cuándo es el Clásico Capitalino del Clausura 2026?

Pumas volverá a tener un partido de alto calibre en la Liga MX, pues este fin de semana se medirán ante el América en una edición más del Clásico Capitalino, en el que los Universitarios llegan como favoritos por los últimos resultados que han tenido en el torneo local.

El encuentro entre los auriazules y las Águilas se llevará a cabo este sábado 21 de marzo del 2026 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Ambos equipos necesitan la victoria este fin de semana para seguir sumando unidades en su cuenta personal, pues ya es la recta de la temporada y una derrota podría poner en peligro su clasificación a la liguilla.

DCO