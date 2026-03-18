¿Se va de Pumas? Keylor Navas estaría en la mira del Inter Miami CF y Lionel Messi buscaría convencerlo

El paso de Keylor Navas en el futbol mexicano podría estar cerca de terminar, pues el actual guardameta de Pumas UNAM no tendría una oferta de renovación, por lo que en su horizonte se encuentran otros clubes que quieren sus servicios, como el Inter Miami de la MLS, que buscaría reforzar su portería con un arquero de experiencia internacional.

De acuerdo con distintos reportes, el conjunto estadounidense valora la trayectoria del costarricense. Su posible llegada encajaría en el proyecto deportivo del Inter Miami, que en los últimos años ha apostado por incorporar figuras de renombre para elevar su competitividad y que tiene a Lionel Messi como su gran figura, quien además sería clave para la llegada del exReal Madrid.

Aunque no existe una oferta oficial confirmada, la posibilidad de que Navas deje la Liga MX ha comenzado a tomar fuerza. En Pumas su desempeño ha sido clave bajo los tres palos, por lo que una eventual salida representaría una baja sensible para el conjunto universitario dirigido por Efraín Juárez.

Por ahora, el panorama se mantiene en calidad de rumor, pero el interés desde la MLS podría intensificarse conforme avance el mercado y con la falta de acción de la directiva del Club Universidad, que no se apura a renovar al que ha sido su mejor jugador todo este Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

¿Cuándo termina el contrato de Navas con los Pumas?

El portero Keylor Navas reveló que su contrato con los Pumas de la UNAM termina al finalizar el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y reveló para la misma fuente que él hubiera firmado contrato desde hace tiempo, pero al momento de esa entrevista no le había llegado una oferta.

“Me queda ya poco, el final de la temporada termino contrato, si por mi hubiera sido, yo creo que, si se hubieran acercado desde diciembre, yo hubiera firmado una renovación sin ningún problema”, reveló.

Las palabras de Navas dejan ver que no se ha firmado una renovación no porque no quiera, sino porque los Pumas no le han hecho llegar una oferta.

“Pero la realidad es que a mí la gente me hace mucha gracia, porque me dice que no me vaya, que me quede, que renueve, pero es que no tengo nada que firmar, o sea, el club no me ha hecho ninguna oferta y no se han acercado a hablar conmigo tampoco”, comentó el futbolista costarricense.

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