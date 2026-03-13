Jugadores de Pumas se burlan de Keylor Navas por un tremendo oso del portero costarricense (VIDEO)

Los Pumas jugarán uno de los partidos más importantes de la temporada, pues este fin de semana se medirán ante el Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, pero antes del encuentro el guardameta Keylor Navas cometió un terrible oso por el que se llevó las burlas de sus compañeros.

En el video que circula en redes sociales se puede ver que están realizando un trabajo en el que deben lanzar la pelota al travesaño y después meterla a la portería; sin embargo, cuando el arquero costarricense quería mandar al fondo de la red la pelota, volvió a pegarle al poste y de inmediato se escucharon las risas de todo el equipo.

Keylor Navas se llevó las manos a la cara, lamentándose por lo ocurrido, pero al final terminó riéndose junto a sus compañeros por el terrible fallo que tuvo durante el entrenamiento.

Keylor Navas le ha dado seguridad a los Pumas bajo los tres palos

Los Pumas concretaron la llegada de Keylor Navas hace algunas temporadas, para suplir la baja de Alex Padilla, quien regresó a Europa para vestir los colores del Athletic Club de Bilbao, por lo que el costarricense fue su prioridad.

Desde que el tricampeón de la Champions League arribó a la Ciudad de México, la portería de los Universitarios comenzó a ser más segura gracias a su experiencia, pues antes de que comenzara su buena racha con Efraín Álvarez, el arquero le comenzó a dar confianza a su defensa.

De momento, Keylor Navas lleva 30 partidos disputados con la camiseta de los Pumas y presume de ocho porterías en cero y ha permitido 39 goles desde su llegada. Además, el costarricense se convirtió en el capitán del conjunto capitalino.

Keylor Navas le reclama las acciones finales al árbitro, después, encabezó la Goya y los agradecimientos a la tribuna de pebetero.



Pumas vs Toluca pic.twitter.com/EPWQcqFq5q — JalbeRebel (@JalbeRebel12) March 4, 2026

Keylor Navas y Pumas aún tienen dos partidos de alto calibre en la campaña

Después de enfrentar al Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, los Pumas aún tendrán dos partidos de alto calibre en la campaña, los cuales tendrán que ganar si quieren seguir en lo más alto de la tabla general.

Será en la Jornada 12 del Clausura 2026 cuando enfrenten al América en su casa; será un partido reñido, pues las Águilas no llegan en buen momento y los auriazules poco a poco comienzan a entender la idea futbolística de Efraín Juárez.

Después, en la decimotercer fecha, se medirán ante el Guadalajara en la cancha del Estadio AKRON, enfrentándose ante otro de los equipos que es favorito para el título de la Liga MX, antes de iniciar la liguilla.

DCO