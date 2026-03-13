Pumas calienta el juego ante Cruz Azul y le dan donde más le duele a los aficionados de La Máquina

En la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX el duelo más atractivo es el Pumas de la UNAM vs Cruz Azul, partido que desde hace años se ha convertido en uno de los más pasionales y que ha adquirido tintes de una gran rivalidad.

De cara al juego de este sábado, los jugadores de los Pumas, Álvaro Angulo y Pedro Vite calentaron el duelo, dándole a los fans del Azul donde más les duele, que es el tema que no tienen un estadio propio y tienen que ir de un lado a otro en casas de otros clubes en la Liga MX.

Este día, Álvaro Angulo y Pedro Vite hablaron en conferencia de prensa en las instalaciones de la Cantera previo al encuentro de este sábado ante Cruz Azul.



🎙️Va a ser un partido muy intenso y muy cerrado, nosotros estamos enfocados en lo que viene, estos partidos son los que… pic.twitter.com/yVBsGhBUdM — PUMAS (@PumasMX) March 12, 2026

“CU es casa de Pumas, nunca fue de Cruz Azul. Que la afición se sienta dueña de su estadio. Venimos trabajando con humildad. Al final, cuando Cruz Azul se siente favorito, ganarle el sábado será satisfactorio”, comentó Álvaro Angulo, quien dejó en claro que La Máquina no tiene casa.

El tema del estadio de Cruz Azul es sensible para muchos aficionados. La Máquina no tiene casa y durante un par de torneos estuvieron rentando el Olímpico Universitario, donde la gente cementera se sintió cómoda. Pero el lateral colombiano le recordó a los celestes que CU es casa de Pumas.

“Cuando llega una victoria se disfruta mucho. CU siempre será casa de Pumas. Ese picante es bueno. Ellos también harán su conferencia”, dijo.

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🆚 | @CruzAzul

🏟️ | E.O.U

🕰️ | 21:10

📅 | Sábado 14 de marzo

📺 | Canla 5 TUDN y ViX#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/1Ktl0dfk6F — PUMAS (@PumasMX) March 13, 2026

Para el defensor sudamericano será un juego intenso, en especial por lo ocurrido en el cotejo del semestre pasado, en donde los felinos ganaron y en donde lamentablemente el portero Kevin Mier resultó lesionado de gravedad.

“Va a ser un partido muy intenso por lo que se vivió en la última fecha, donde hubo una dificultad con mi compatriota, con Mier y Coco (Carrasquilla), lastimosamente. Seguramente a ellos les quedó una espina porque perdieron el partido al final. Nosotros estamos tranquilos y agradecidos porque logramos la clasificación”, indicó Angulo.

Por su parte, el mediocampista ecuatoriano Pedro Vite recordó la victoria ante La Máquina en el duelo pasado y le lanzó un dardo al entrenador celeste Nicolás Larcamón, quien no quedó contento con el resultado.

“El último partido contra ellos lo ganamos. Sabemos lo que van a venir a buscar acá también. Después, lo que habló su entrenador: que por culpa nuestra no llegaron a la final. Son cosas que se va a vivir muy fuerte en el partido”, aseguró Vite.

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