¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX EN VIVO?

Nos acercamos a la última parte del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y los equipos buscan seguir sumando unidades para amarrar su lugar en la Liguilla, recordando que este semestre no hay Repechaje y solo los ochos mejores juegan la fase final.

Llegando a la Jornada 11 del semestre el líder es el Cruz Azul, que desde hace un par de fechas se encuentra en la cima, pero no puede aflojar, ya que el Toluca le sigue de cerca y un descuido puede marcar el cambio de poder en la Liga MX.

¡La hazaña de los Auriazules ante la Máquina! 👊🏻



— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 13, 2026

Esta fecha del futbol mexicano hay grandes duelos, pero el que se llevará los reflectores es el Pumas vs Cruz Azul, que se realiza en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, casa de los felinos.

Todos los partidos de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX EN VIVO

Viernes 13 de marzo-Puebla vs Necaxa-19:00 horas-Canal 7, FOX ONE

Viernes 13 de marzo-Juárez vs Monterrey-21:00 horas-Canal 7 y FOX ONE

Sábado 14 de marzo-Atl. San Luis vs Pachuca-Disney Plus y ESPN

Sábado 14 de marzo-Chivas vs Santos-17:07 horas-Prime Video

Sábado 14 de marzo-León vs Tijuana-19:00 horas-FOX ONE

Sábado 14 de marzo-Toluca vs Atlas-19:00 horas-Canal 5, TUDN y VIX

Sábado 14 de marzo-Pumas vs Cruz Azul-21:10 horas-Canal 5, TUDN, VIX y Canal de YT de Miguel Layún

Domingo 15 de marzo-Tigres vs Querétaro-17:00 horas-Canal 7, FOX ONE

Domingo 15 de marzo-América vs Mazatlán-19:00 horas-Canal 5, TUDN, VIX y Canal de YT de Miguel Layún.

🫂 Unión de grupo + trabajo = EQUIPO 👊⚽️



— PUMAS (@PumasMX) March 12, 2026

Cruz Azul, a mantener el liderato de la Liga MX

El Cruz Azul de Nicolás Larcamón tiene la misión de mantener el liderato de la Liga MX y para ello tiene dos opciones; ganarle a Pumas o que Toluca no saque tres puntos ante Atlas.

Cruz Azul es líder con 25 unidades, mientras que los Diablos son segundos con 24 puntos. La diferencia es de un punto y si La Máquina quiere seguir como el manda mas del Clausura 2026 debe ganar.

🧤⚽️ Sus atajadas mantuvieron el cero atrás en nuestro partido ante Necaxa, una muralla al ser el portero con más atajadas en lo que va del certamen, es por eso que Keylor Navas aparece en el #XIIDEAL de la jornada 10 de la @LigaBBVAMX ⚔️🛡️



— PUMAS (@PumasMX) March 12, 2026

Si los pupilos de Larcamón ganan no hay margen de error y serán líderes sin importar otros resultados. Mientras que en caso de empatar o perder ante Pumas, deben ver lo que Toluca haga antes los Zorros.

La Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX inicia este viernes con dos juegos: Puebla vs Necaxa y Juárez vs Monterrey. El sábado destaca el Chivas vs Santos y el domingo el América vs Mazatlán.

