Estrella de la Liga MX ilusiona a la afición del América con su posible llegada a las Águilas

Una de las grandes estrellas de la Liga MX admitió que sería un honor jugar con el América.

João Pedro, uno de los mejores goleadores de la Liga MX, aseguró que sería un honor jugar con el América, al tiempo que también dejó en claro que en estos momentos está contento con el Atlético de San Luis, club en el que juega desde el Apertura 2025.

“Creo que si se lo preguntas a cualquier jugador te daría la misma respuesta: sería un honor jugar en un equipo así de grande, no me lo imagino porque no sería justo y estoy bien en el San Luis, eso me hace que pueda hacer algo diferente en la cancha”, fue la respuesta que el delantero del Atlético de San Luis le dio a Carlos Reinoso en una entrevista para TUDN.

El América no fichó delanteros para el Clausura 2026, pese a la salida del uruguayo Rodrigo Aguirre, por lo que el brasileño naturalizado italiano hubiera sido una opción más que interesante para reforzar la ofensiva del conjunto azulcrema.

João Pedro confirma acercamientos con Cruz Azul

El nombre de João Pedro sonó mucho a inicios de año como posible refuerzo de Cruz Azul en la delantera. Sin embargo, La Máquina fichó al experimentado Nico Ibáñez y el atacante nacido en Brasil permaneció en las filas del Atlético de San Luis.

“Sí, llegaron algunas ofertas, llegó la oferta de Italia y se habló con Cruz Azul, obviamente para mí es un honor y una respuesta a que lo que estoy haciendo es bueno, pero nunca he escondido que me encuentro bien acá”, aseveró João Pedro, reconociendo el interés que Cruz Azul tuvo en ficharlo.

João Pedro admitió que eventualmente le gustaría formar parte de un equipo grande de la Liga MX como América o Cruz Azul.

“Sería algo muy lindo jugar en un equipo grande y para ser campeón, pero en el futbol pasa de todo, quedarme en San Luis fue muy bueno y se nota”, remarcó el delantero que encabeza la tabla de goleadores del Clausura 2026.

¿Quiénes son los delanteros del América en el Clausura 2026?

El América tiene registrados a cinco delanteros en su plantilla en el Torneo Clausura 2026, los cuales están encabezados por el experimentado Henry Martín.

Víctor Dávila, Patricio Salas, Raúl la ‘Pantera’ Zúñiga y Brian Rodríguez son los otros atacantes que las Águilas tienen registrados para el actual certamen de la Liga MX.

Sin embargo, el chileno Víctor Dávila se perderá lo que resta del Clausura 2026, a causa de la lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha que sufrió en el duelo de la Jornada 9 entre América y FC Juárez.

EVG