Santiago Baños revela su futuro en el América y ventila fuertes detalles de la relación entre los jugadores

Santiago Baños rompió el silencio y habló de su continuidad en el América y el ambiente al interior del club.

Santiago Baños, presidente deportivo del América, negó categóricamente que vaya a dejar su puesto en el club capitalino para irse a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aunado a que reveló cómo es la relación entre los jugadores, esto en medio de la crisis que atraviesa el equipo en el Torneo Clausura 2026.

“No hay nada de eso (ir a la FMF), tengo contrato de cinco años que firmé el año pasado. Yo estoy tranquilo aquí, cuando me notifiquen que mi cicló terminó a lo que sigue”, aseguró el directivo de las Águilas en conferencia de prensa.

Santiago Baños fue enfático al asegurar que no le interesa dejar su puesto en el América aunque existiera una oferta de la FMF o de algún otro equipo de la Liga MX. “Hasta el día de hoy estoy firme, trabajando, convencido de lo que estamos haciendo del proyecto”, recalcó.

Santiago Baños ventila detalles de la relación entre los jugadores del América

Los malos resultados del América en el Clausura 2026 han derivado en críticas y cuestionamientos hacia los jugadores, una de las cuales fue del legendario Zague, quien puso en tela de juicio la actitud de algunos futbolistas en la cancha.

Cuestionado al respecto, Santiago Baños aseguró que el grupo está unido y que no hay una división entre mexicanos y brasileños, al tiempo que afirmó respetar el punto de vista del goleador histórico de las Águilas.

“Es un grupo sano y no hay ninguna división entre los jugadores mexicanos y brasileños, eso es totalmente falso”, aseveró el presidente deportivo del América.

¿Cuánto tiempo lleva Santiago Baños en el América?

Santiago Baños lleva casi una década como presidente deportivo del América, cargo que ocupa desde mayo del 2017, cuando reemplazó a Ricardo Peláez.

El inicio de su gestión como directivo de las Águilas marcó el regreso de Miguel Herrera a la dirección técnica de los azulcremas, pues el Piojo ya había estado al frente de los capitalinos del Clausura 2012 al Apertura 2013.

Desde que Santiago Baños asumió la presidencia deportiva del América, la entidad capitalina ha conquistado ocho trofeos: tres de la Liga MX, dos Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX, una Copa MX y una Campeones Cup.

