Se revela el tiempo que estará fuera Víctor Dávila del América por su terrible lesión en la rodilla

Además del resultado sorpresivo por parte de Juárez, venciendo 2-1 al América, uno de los temas que se llevó los reflectores en el compromiso fue la terrible lesión de Víctor Dávila en el primer tiempo del partido, imágenes que se comenzaron a hacer virales en redes sociales por la magnitud de este problema.

Con información de Alejandro Orvañanos, periodista de Claro Sports, el delantero chileno estará fuera de la actividad con el América por ocho largos meses, pues su lesión requiere de una cirugía y después estar en rehabilitación para que vuelva a jugar con las Águilas en la Liga MX.

Cabe recalcar que, con la baja del jugador chileno de la plantilla de las Águilas, André Jardine se queda sin otra opción para la delantera del equipo, pues Henry Martín también se encuentra recuperándose nuevamente de su lesión y los únicos dos que quedan para ser titulares el fin de semana son ‘Pato’ Salas o ‘La Pantera’ Zúñiga.

He aquí la repetición de la lesión de Víctor Dávila (Club América) en el partido ante FC Juárez... pic.twitter.com/oQ9Y20P22W — lilboimx (@lilboimx) March 5, 2026

Víctor Dávila podría regresar a las canchas hasta finales del 2026

Aún falta la confirmación oficial por parte del América para conocer la magnitud de la lesión de Víctor Dávila, pero por lo visto en los videos que circulan en redes sociales, podría tratarse de una lesión de ligamento cruzado y, con la información de la fuente antes mencionada, el chileno estará fuera durante ocho meses.

Es por eso que el futbolista azulcrema volverá a la actividad con las Águilas hasta finales del 2026, será en el mes de noviembre o diciembre cuando André Jardine vuelva a contar con su presencia para ocuparlo en algún partido, aunque cabe recalcar que en esas fechas se estará disputando la recta final del Apertura 2026.

Además de la lesión de Dávila, el América tuvo una noche para el olvido en su casa, pues cayeron derrotados por segunda vez consecutiva en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes y siguen sin convencer a su afición, que abuchea a los jugadores cada que termina un encuentro.

¿Cuándo será el próximo partido del América en Liga MX?

El América ya tuvo dos descalabros seguidos en el Clausura 2026 y confirman que están atravesando la primera crisis desde la llegada de André Jardine, estando fuera de los ocho primeros lugares con ocho jornadas por disputarse en el torneo local.

El siguiente compromiso de las Águilas en el certamen será ante el Querétaro, equipo que viene de ser goleado por el Monterrey a mitad de semana por pizarra de 4-0, así que será la oportunidad de los azulcremas para recuperar la confianza.

La única buena noticia que llegó para el conjunto de Coapa en el partido ante Juárez fue el regreso de Alejandro Zendejas a la actividad con las Águilas, ya que después de darle la victoria al América frente al Monterrey, el delantero mexicoestadounidense fue baja por lesión.

DCO