La escalofriante lesión de Víctor Dávila en el América vs Juárez que podría retirarlo todo el torneo (VIDEO)

El América no la pasa bien en el Clausura 2026 y, en el encuentro ante los Bravos de Juárez, el delantero chileno Víctor Dávila tuvo que salir de cambio por una escalofriante lesión en la rodilla. El jugador azulcrema fue retirado del campo en el carrito de las desgracias por la gravedad del golpe, además de que el ‘Chiquito’ Sánchez pidió con desesperación la entrada de los médicos.

En el video se puede ver cómo Dávila hace el desmarque en el área rival y uno de sus compañeros pone el balón en el aire para que le llegue al chileno; sin embargo, al momento de bajar el balón y volver a poner el pie en el pasto, su pierna se quedó trabada en el campo de juego, haciendo palanca hacia atrás.

El América decidió mandar a su jugador directo a la ambulancia que se encuentra en el estadio, para que Víctor Dávila fuera trasladado de inmediato al hospital más cercano a la Ciudad de los Deportes. Habrá que esperar la confirmación oficial por parte del club para conocer la magnitud de la lesión y el tiempo que estará fuera de la actividad el delantero azulcrema.

¡Víctor Dávila (Club América) se lesiona en pleno partido ante FC Juárez! Narración de @pacogonzaleztv para TUDN USA pic.twitter.com/4TBCCvPpGa — lilboimx (@lilboimx) March 5, 2026

Victor Dávila podría perderse el resto de la temporada de la Liga MX

Las imágenes de la lesión de Víctor Dávila son escalofriantes, pues se puede ver cómo se le queda trabada la pierna al delantero chileno e inmediatamente se cae al piso. Los médicos entraron lo más pronto posible para atender a su jugador y el carrito de las desgracias lo retiró del campo.

Por lo que se puede ver en los videos, la lesión de Dávila podría tratarse de ligamentos cruzados, un problema que lo mantendría fuera de la actividad con el América por lo que resta de la temporada, pues necesita operación y un tiempo de rehabilitación, pero habrá que esperar los resultados del club.

Después de su salida del partido, André Jardine decidió mandar al campo de juego al ‘Pato’ Salas para que fuera el delantero y referente al ataque de las Águilas, pues Henry Martín causó baja de la convocatoria porque sigue resintiéndose de su lesión.

He aquí la repetición de la lesión de Víctor Dávila (Club América) en el partido ante FC Juárez... pic.twitter.com/oQ9Y20P22W — lilboimx (@lilboimx) March 5, 2026

América llega al descanso ante Juárez perdiendo en el marcador

El América sigue sin convencer a su afición en el campo de juego y podrían sumar su segunda derrota consecutiva de local, pues después de los primeros 45 minutos en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, los Bravos de Juárez se fueron con la ventaja de un gol a los vestidores.

Cabe recalcar que el conjunto de Coapa disputó el primer tiempo sin dos de sus mejores jugadores en el campo, Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, pero fue en la segunda mitad cuando el técnico brasileño decidió meter al delantero mexicoestadounidense para ir en busca del empate.

Además, antes del inicio del partido se dio a conocer la noticia sobre la salida de Paulo Victor al final de la temporada; el auxiliar técnico de las Águilas regresará a Brasil para dirigir a la categoría Sub-20 del Scratch du Oro.

